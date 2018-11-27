27.11.2018, 12:40

Керсти Кальюлайд критикует EKRE: последний раз перед замком Тоомпеа так буянил "Интерфронт". Это недопустимо

 (45)
rus.delfi.ee
EST 7
President Kersti Kaljulaid valitsuse üksmeeleta ränderaamistikule alla ei kirjuta.
President Kersti Kaljulaid valitsuse üksmeeleta ränderaamistikule alla ei kirjuta.Foto: Ilmar Saabas

Если EKRE оправдала избиение Индрека Таранда тем, что он мешал их выступлению, то президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорит, что за каждым ударом ногой, призывающим к ненависти плакатом и угрозой расправы ответственность несет и политик, собравший сторонников на мероприятие.

Кальюлайд в Facebook написала, что вчера, после голосования в Рийгикогу о миграционном пакте ООН, она встретилась с премьер-министром Юри Ратасом. Кальюлайд поблагодарила всех депутатов, что участвовали в голосовании, вне зависимости от той кнопки, которую они нажали.

Ратас заверил президента, что правительство в принятии решения будет исходить из вчерашнего решения парламента. Кальюлайд добавила, что участие Эстонии на конференции в Марракеше будет организовывать Министерство иностранных дел.

"С одной стороны, для нашей демократии вчера был хороший день. Но с другой, в нашем обществе что-то было сломано. Что-то, что мы раньше считали само собой разумеющимся, и этого больше нет. Две недели разжигания страха, ненависти и путаницы завершились вчера вспышкой насилия. Последний раз перед замком Тоомпеа так буянил "Интерфронт". Это недопустимо", — считает Кальюлайд.

"Я понимаю людей, которые не согласны с решеним парламента. Я понимаю, когда по призыву политиков люди собираются на улицах выражать свое мнение — это часть так сильно важной для нас демократии и неотъемлемое право людей, и я рада, когда люди высказывают свое мнение и думают. Но политики должны осознать и свою ответственность в данных ситуациях. Каждый человек сам отвечает за свое поведение, но ответственность политиков — больше", — отмечает президент.

Кальюлайд считает, что в такой ситуации политик не может ставить себя просто в роль наблюдающего, одного из многих: "В такой ситуации за каждый удар ногой, призывающий к ненависти плакат или угрозу убийства несет ответственность и политик, по призыву которого собрались люди. Те, кто не осознает данную ответственность, не подходит для того, чтобы вести за собой людей".

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО: Три выстрела в живот. Ранившему двух охранников на Коплиских линиях пожилому вору грозит 16 лет тюрьмы

27.11.2018
Сегодня состоялось очередное заседание по делу 75-летнего вора металлолома Александра Якименко. Его обвиняют в том, что 2 июля прошлого года на Коплиских линиях он выстрелил в двух охранников.
Подробнее




Финская газета об Эстонии: абсурдные цены, высокомерное обслуживание, по улицам ходят наркоманы

27.11.2018
Финская газета Ilta-Sanomat пишет, что таллиннские бизнесмены снова скучают по финнам, которых раньше называли ”лосями” из-за их не очень европейских привычек выпить. Сейчас же пьющие братья снова стали подходящими для эстонцев, пишет газета.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
139,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
83,40 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
113,40 €
-30% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
125,30 €

Темный туман с коричневым оттенком окутывает Эстонию. Как его рассеять?

27.11.2018
”Насилие, мы в шоке!”, — так отреагировали вчера эстонские политики на происшествие, имевшее место на площади перед зданием Рийгикогу. Но нет худа без добра. По крайней мере, теперь мы знаем, какой выбор перед нами стоит: между ”бей лежачего” и теми, кто готов протянуть упавшему руку помощи.
Подробнее



8 вещей в вашем доме, которые повышают риск подхватить вирус

27.11.2018
Вы опасаетесь заразиться вирусной инфекцией в транспорте, магазине или офисе. А как насчет собственного жилища? Reader’s Digest рассказывает о местах в наших домах, где могут прятаться вирусы, а также дает советы, как их перехитрить.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: Антон Долин: желаю эстонскому кинематографу независимости, нахальности и куража

27.11.2018
В понедельник, 26 ноября, в Таллинне прошла открытая лекция российского кинокритика Антона Долина, приуроченная к международному кинофестивалю PÖFF. Смотрите интервью Rus.Delfi!
Подробнее

Злоключения и достижения на посту министра, или Как Евгения Осиновского "возненавидели" за алкогольные акцизы

27.11.2018
Председатель Социал-демократической партии и бывший министр социальных дел Евгений Осиновский занял пятое место в ТОП самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL. В этом году он мало кого оставил равнодушным. Его влияние на русскоязычное население Эстонии отрицать нельзя — но тут стоит отметить, что оно для кого-то было скорее отрицательным, чем положительным.
Подробнее

Ликвидация: 10 вещей, которые надо немедленно выбросить из дома

27.11.2018
В каждом доме затаился хлам, даже если его не видно. И если у вас не поднимается рука выбросить что-то, то помните, что вещи, захламляющие дом, препятствуют свободной циркуляции энергии. В таком доме ничего не хочется делать, проявляются апатия, лень, в нем даже трудно дышать, а вещи как бы давят на мозг. Comode составил список 10 вещей, которые вы можете выбросить прямо сейчас.
Подробнее