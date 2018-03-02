Кенийская делегация посетила Таллиннскую горуправу

Таллиннскую городскую управу посетила сегодня делегация округа Момбаса Прибрежной провинции Кении во главе с губернатором Али Хасаном Йоху.

С системой управления городом, оперативного обслуживания населения и инфотехнологиями, применяемыми в ходе электронного делопроизводства гостей ознакомили мэр Таллинна Таави Аас, городской секретарь Тоомас Сепп и директор городской ИТ-службы Вяйно Олев. Гости проявили особый интерес к планированию развития города, в том числе применению географической инфосистемы, разработке и использованию электронной картографии, сообщает Раэпресс.

В организации визита участвовала почетный консул Эстонии в Кении Кадри Хумал Айал.

Кения относится к числу крупнейших стран Восточной Африки, расположена на побережье Индийского океана. Округ Момбаса — один из основных экономических районов страны, население которого почти равно населению Эстонии — 1,2 миллиона человек. Крупнейший на восточном побережье порт Килиндини обслуживает не только Кению, но и Руанду, Уганду и Южный Судан. Через него проходят в год 22 миллиона тонн грузов. Международный аэропорт обеспечивает сообщение внутри государства, с другими странами континента, а также Стамбулом. Основанный португальцами в ХVI Форт Иисус отнесен ЮНЕСКО к мировому населению.

Таллинн уже сотрудничает в области информационных технологий с соседним с Кенией государством — Угандой. Прошлым летом у нас побывала делегация Уганды, знакомившаяся с работой центров обслуживания в нашей столице.