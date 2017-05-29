Кен-Марти Вахер будет работать в Европейской счетной палате

Кен-Марти Вахер (IRL) с 1 июня начинает работу в должности начальника штаба члена Европейской счетной палаты Юхана Партса и в связи с этим уходит из Рийгикогу, сообщила партия IRL.

"После тщательного обдумывания я решил принять предложение Юхана Партса приступить к работе в его команде. Речь идет о весомой возможности влиять на формирование европейской политики и выполнять международную работу", — пояснил Вахер свое решение.

"Я продолжаю быть членом IRL и думаю о будущем Эстонии. IRL еще много может дать для блага эстонского общества", — добавил Кен-Марти Вахер.

Кен-Марти Вахер был министром юстиции и министром внутренних дел и избирался депутатом четырех созывов Рийгикогу подряд начиная с 2003 года. В настоящий момент он является председателем конституционной комиссии Рийгикогу.

Замещающий депутат Вахера в Рийгикогу — нынешний советник по равноправию Лийза Пакоста. Она сообщила, что примет решение насчет ухода в депутаты Рийгикогу не позднее чем в четверг к двум часам, до очередного заседания правления Рийгикогу по этому вопросу. Если она откажется, следующий замещающий депутат — Тармо Круузимяэ.