13.04.2018, 11:40

Кемеровчане благодарят Таллинн за соболезнования


rus.delfi.ee
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Vene saatkonna juurde toodi lilli
Vene saatkonna juurde toodi lilliFoto: Taavi Sepp

Глава города Кемерово Илья Середюк направил мэру Таллинна Таави Аасу телеграмму, в которой приносит благодарность всем жителям города за сочувствие и готовность помочь в связи с трагедией, произошедшей 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает Раэпресс.

28 марта мэр Таави Аас направил жителям города Кемерово соболезнования в связи с трагедией и выразил готовность оказать медицинскую и реабилитационную помощь пострадавшим детям.

В ответной телеграмме мэр Кемерово Ильи Середюк пишет: ”Дорогой Таави! От имени всех кемеровчан искренне благодарю Вас за поддержку и соболезнования в связи с трагедией в торговом центре ”Зимняя вишня”, унесшей жизни людей. До глубины души признателен Вам за то, что в эти тяжелые дни утраты, разделили наше горе и были рядом с нами, своим сочувствием помогая кемеровчанам укрепить дух и стойкость”.

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