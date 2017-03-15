Кейт Пентус-Розиманнус о парламентских выборах в Голландии: избиратели предпочитают популистов?

Сегодня, 15 марта, в Голландии проходят выборы в парламент. Решается судьба 28 представленных на выборах партий, 1114 кандидатов, которые претендуют на 150 парламентских мест.

Заместитель председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Кейт Пентус-Розиманнус в своем комментарии подчеркнула, что основная борьба идет между двумя силами: либералами под руководством нынешнего премьер-министра Голландии Марком Рютте и ультраправыми популистами во главе с Гертом Вилдерсом.

”Продолжится ли тенденция референдума Brexitа и избрания Трампа? Избиратели предпочитают популистов или все-таки нет? Результат может быть самым неожиданным, поскольку около 10% избирателей до сих пор не могут сказать, за кого проголосуют”, — сказала Пентус-Розиманнус.

”Почему Голландия, а, соответственно, и результаты выборов в этой стране важны для Эстонии? Голландия — сильный союзник НАТО, который охраняет и наше воздушное пространство с помощью своих истребителей. Огромная разница, когда в критическое время за столом переговоров Голландию — одного из основателей Европейского Союза представляют ультраправые популисты-евроскептики или силы, выступающие ЗА Евросоюз”.