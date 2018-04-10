10.04.2018, 19:15

Кейт Пентус-Розиманнус: когда мы задели больное место, премьер-министр потерял самообладание

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rus.delfi.ee
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Keit Pentus-Rosimannus
Keit Pentus-RosimannusFoto: Eero Vabamägi

Вчера вместо того, чтобы по существу ответить на запрос о преемственности, премьер-министр начал нападать на членов парламента.

”Правление Центристской партии всегда будет характеризовать двойная игра, подрывающая важные устои государства. Как бы мимоходом под сомнение поставлена преемственность Эстонской Республики. Примеры затрагивают также внешнеполитическую линию Эстонии”, — заявила член фракции Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус, задавшая вчера премьер-министру Ратасу наболевший вопрос.

”Мы все знаем, как премьер-министр, например, в Брюсселе выступал с речью о необходимости борьбы против российской пропаганды, а по возвращении в Таллинн со спокойной душой разрешил финансирование канала ПБК из денег налогоплательщиков. Недавно мы могли наблюдать, как он осуждает отравление Скрипаля, а в тот же день Яна Тоом встает в этой истории на защиту России”.

Пентус-Розиманнус, выступавшая от имени группы заинтересованных лиц, заявила, что ярче всего политика двойных стандартов проявилась, когда нынешнее правительство начало выделять деньги церквям Эстонии, объясняя это возмещением нанесенного оккупацией ущерба и давая Кремлю возможность говорить, что правительство Эстонии взяло на себя обязательство по возмещению нанесенного оккупацией ущерба. ”К вам домой вломились люди, увели с собой некоторых членов вашей семьи, сожгли пару комнат, какое-то время прожили в вашем доме, а через много лет вы сообщаете, что сами будете возмещать ущерб. Чьи интересы такое поведение защищает?” — спросила Кейт Пентус-Розиманнус, выслушав ответы премьер-министра.

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По ее словам, то, что вчера премьер-министр Ратас вместо ответов начал нападать на членов парламента, стало неприятной неожиданностью. ”Наверно, мы задели больное место правительства, если известный своим спокойствием Юри Ратас, отвечая на вопросы, начал обвинять во всем членов парламента”.

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