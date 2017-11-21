Кейла выкупает своих жителей из Таллинна

Город Кейла запустил 6-недельную кампанию по возвращению в регистр жителей фактических жителей Кейла, которые прописали себя фиктивно в Таллинне ради возможности использовать бесплатный транспорт. Каждый человек, который до конца года зарегистрирует себя жителям Кейла, получит от города 100 евро, сообщает пресс-служба самоуправления.

По словам мэра Кейла Энно Фельса, бесплатный общественный транспорт Таллинна уже годами является непристойным оружием конкуренции, которое принуждает жителей соседних самоуправлений фиктивно регистрировать себя таллиннцами.

”Поскольку подоходный налог является важной частью бюджета местного самоуправления, то Таллинн продолжает тащить из бюджетов соседей те поступления, которые должны пойти на местные социальные нужды, защиту окружающей среды и для образовательных учреждений”, — пояснил Фельс.

Город Кейла также предлагает бесплатный транспорт, но, в отличие от Таллинна, общественный транспорт Кейла бесплатен для всех пассажиров, независимо от их места проживания. По словам Фельса, было бы справедливо и разумно и в Таллинне прекратить дискриминацию людей по адресу проживания.

Согласно § 36 Закона об общественном транспорте, льготу на проезд можно предоставлять сразу, если этого представляет публичный интерес и действие льготы имеет разумную и уместную причину. Разъяснение этого законопроекта уточняет, что публичный интерес может исходить из, например, поддержки находящихся в затруднительном положении лиц, сравнивая их с прочими членами общества, что, в итоге, увеличивает общественную справедливость.

По словам городского главы Кейла, годами складывается ситуация, при которой ни один пассажир не запросил судебной оценки справедливости предоставления услуги бесплатного транспорта на основании таллиннского адреса.

”Видимо, проще себя прописать в Таллинне, нежели идти в суд с иском против горуправы”, — отметил он.

По решению городского управления Кейла, каждый зарегистрировавший себя до конца года жителем Кейла получит 100 евро чистыми на руки, а также все нынешние и вновь прописавшиеся жители Кейла примут участие в розыгрыше специального СПА-пакета в Сигулда — городе-побратиме Кейла и десяти призов размером 300 евро.

Как отмечает мэр, желание людей регистрироваться таллиннцами из-за бесплатного транспорта понятно, но хотя бы накануне смены года необходимо прописаться в родном городе, чтобы налоговые поступления шли верно. ”В сегодняшнем э-государстве это вопрос лишь нескольких кликов мышкой”, — добавил он.