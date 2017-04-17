Кейла пытается противостоять принудительному объединению

Попавший под принудительное объединение город Кейла пытается защитить свою независимость при помощи двух исследований. Город, в котором проживает десять тысяч жителей, готовится защищать свою независимость как при помощи юридического анализа, так и социально-экономического исследования, сообщает горуправа Кейла.

Оба материала должны быть готовы ко времени проведения опроса горожан, чтобы вместе с результатами опроса стать документами, которые будут предоставлены городскому собранию для принятия решения.

По словам мэра города Кейла Энно Фельса, город должен проделать ту работу, которую правительство оставило не сделанной в порыве проведения реформ.

”Мы до сих пор не знаем, почему город Кейла, который с лихвой выполняет все обозначенные административной реформой критерии самостоятельного самоуправления, всё же попал, в прямом смысле, пятым колесом к четырем объединяемым самоуправлениям. Известно лишь то, что обоснования неожиданно родившегося в правительстве постановления весьма поверхностны”, — сказал Фельс. ”Мы проделаем эту работу сами и узнаем, что на практике будет означать путь против целей административной реформы для жителей Кейла и четырёх соседних самоуправлений”.

Премьер-министр Юри Ратас, который встретился недавно в Кейла с местными жителями, отметил, что сейчас все находится в руках самих жителей, намекнув на опрос горожан с целью выяснения их мнения в отношении возможного изменения административных границ, который пройдет 23 и 24 апреля. Мэр Энно Фельс подчеркнул, что опрос является одним из трех краеугольных камней, которые будут поддерживать независимость города Кейла.

”Первый важный краеугольный камень — это юридический аспект. Закон об административной реформе обозначает конкретные условия при которых речь идет о принудительном объединении, и число жителей является лишь одним из них. Кроме того, у самоуправлений есть исходящее из Основного закона право на самоопределение, и государство не должно его произвольно ограничивать. Все юридические аспекты гораздо более детальны и в ближайшее время они станут ещё более ясны”, — сказал Фельс.

Вторым, и не менее важным краеугольным камнем является социально-экономическая ситуация, которая возникнет в результате принудительного объединения в огромной волости, границы которой будут простираться от Кейла через три самоуправления, и куда будет также входить город Палдиски. Уже сейчас известно, что принудительное объединение Кейла с западными самоуправлениями идет в разрез с Харьюской уездной планировкой, целью которой является сбалансированное развитие и укрепление местных центров отдаленных от Таллинна.

Опрос горожан с целью выяснения их мнения в отношении возможного изменения административных границ города Кейла пройдет 23 и 24 апреля и в нем можно будет принять участие как электронно, так и в обычных пунктах голосования. Пункты голосования будут размещены в центре культуры и в оздоровительном центре Кейла.