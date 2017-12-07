07.12.2017, 07:40

"Каждый житель Эстонии должен быть еще и финансистом". Таллиннцы — о грядущей реформе налогообложения

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
Оператор: Тийт Блаат
Оператор: Тийт Блаат
EST

Наступающий 2018 год обещает быть богатым на изменения. Например, грядет масштабная реформа налогообложения. Многим жителям Эстонии она кажется сложной и запутанной.

Корреспонденты Delfi вышли на улицу и поинтересовались у прохожих: понимают ли они суть грядущих изменений и как к ним относятся?

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Новый порядок налогообложения предполагает, что физическое лицо умеет прогнозировать свой годовой доход наперед и хорошо понимает, из чего он состоит.

Следующий год принесет большей части людей снижение налогов, т.к. ставка дохода, не облагаемого подоходным налогом, поднимется до 500 евро. Люди с низкой и средней зарплатой выиграют в результате этого целых 64 евро ежемесячно. Однако необходимо следить за своим доходом, чтобы избежать доплаты подоходного налога в 2019 году.

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Со следующего года размер получаемого освобождения от уплаты подоходного налога будет делиться на три основные группы. Если ваш годовой доход ниже 14 400 евро, то есть ниже 1200 евро в месяц, то вы можете использовать максимальное освобождение от уплаты подоходного налога, которое составит 6000 евро в год или 500 евро в месяц.

ТОП

Если ежемесячный доход выше 1200, но ниже 2100 евро (годовой доход 14 400 — 25 200 евро), то размер дохода, не облагаемого подоходным налогом, становится меньше 500 евро, а чем ежемесячный доход ближе к 2100 евро, тем меньше доход, не облагаемый налогом. При зарплате более 2100 евро в месяц (более 25 200 евро в год) весь доход облагается подоходным налогом и размер дохода, не облагаемого подоходным налогом, равен 0 евро.

Поскольку для расчета дохода, не облагаемого подоходным налогом, необходимо знать, в какую группу доходов вы входите, то продумывайте уже заранее, каким будет ваш общий годовой доход. Если в начале года вы не учли какой-то дополнительный доход (например, доход, полученный от сдачи квартиры в наем, или премия), то освобождение от уплаты подоходного налога, рассчитанное в течение года, может быть слишком большим, из-за чего может возникнуть обязанность по доплате подоходного налога в начале 2019 года.

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