"Каждый житель Эстонии должен быть еще и финансистом". Таллиннцы — о грядущей реформе налогообложения

Наступающий 2018 год обещает быть богатым на изменения. Например, грядет масштабная реформа налогообложения. Многим жителям Эстонии она кажется сложной и запутанной.

Корреспонденты Delfi вышли на улицу и поинтересовались у прохожих: понимают ли они суть грядущих изменений и как к ним относятся?

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Новый порядок налогообложения предполагает, что физическое лицо умеет прогнозировать свой годовой доход наперед и хорошо понимает, из чего он состоит.

Следующий год принесет большей части людей снижение налогов, т.к. ставка дохода, не облагаемого подоходным налогом, поднимется до 500 евро. Люди с низкой и средней зарплатой выиграют в результате этого целых 64 евро ежемесячно. Однако необходимо следить за своим доходом, чтобы избежать доплаты подоходного налога в 2019 году.

Со следующего года размер получаемого освобождения от уплаты подоходного налога будет делиться на три основные группы. Если ваш годовой доход ниже 14 400 евро, то есть ниже 1200 евро в месяц, то вы можете использовать максимальное освобождение от уплаты подоходного налога, которое составит 6000 евро в год или 500 евро в месяц.

Если ежемесячный доход выше 1200, но ниже 2100 евро (годовой доход 14 400 — 25 200 евро), то размер дохода, не облагаемого подоходным налогом, становится меньше 500 евро, а чем ежемесячный доход ближе к 2100 евро, тем меньше доход, не облагаемый налогом. При зарплате более 2100 евро в месяц (более 25 200 евро в год) весь доход облагается подоходным налогом и размер дохода, не облагаемого подоходным налогом, равен 0 евро.

Поскольку для расчета дохода, не облагаемого подоходным налогом, необходимо знать, в какую группу доходов вы входите, то продумывайте уже заранее, каким будет ваш общий годовой доход. Если в начале года вы не учли какой-то дополнительный доход (например, доход, полученный от сдачи квартиры в наем, или премия), то освобождение от уплаты подоходного налога, рассчитанное в течение года, может быть слишком большим, из-за чего может возникнуть обязанность по доплате подоходного налога в начале 2019 года.