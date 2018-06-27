”Каждый мой шаг под прицелом КаПо”: Репинский — о своих интересах на новом посту, санкциях и зарплате в 3600 евро

Я изучал этот вопрос. Оказалось, нет спроса для того, чтобы переводить регистры на русский. В Рийгикогу я занимался другими вопросами — более срочными и важными. В Рийгикогу по большей части я себя посвятил темам, связанным с сельским хозяйством. Депутатов, которые занимаются русскими вопросами, у нас достаточно. С другой стороны, находясь в Рийгикогу, невозможно объять все темы, по той причине, что в таком случае ты нигде не добьешься результата. Также я обращал внимание на вопросы, связанные с Ида-Вирумаа. Многое удалось сделать на посту министра. Во время создания коалиции я стал министром. Тогда только задавался тон, были первые решения. Дотации, которые были урезаны предыдущим правительством во главе с Таави Рыйвасом, были полностью и в максимальном объеме возвращены. Читателю, который не связан с этими проектами, достаточно сложно объяснить. В целом могу сказать, что сельские жители и сельхозпроизводители ощущают поддержку. Единственное что — нерешенный вопрос с санкциями со стороны России. Но это зависит не от одного депутата и даже парламента, а от целого Евросоюза. Я думаю, что рано или поздно выходы на российский рынок у наших сельхозпроизводителей появятся.
Я правильно понимаю, что ты сам выступаешь за снятие санкций?
Я скажу так: эти геополитические вопросы надо решать не за счет предпринимателей и местных жителей. Я честно скажу: я не какой-то дипломат, чтобы решать — насколько это влияет, что дает и кому эти санкции нужны. Я считаю, если подобные решения принимаются — кто-то на кого-то хочет надавить, — то делайте это не за счет своих жителей и производителей.
Твоя зарплата будет составлять 3600 евро в месяц. Ты считаешь нормальным, когда политики получают такую высокую зарплату?
Решение по своей зарплате я не принимал. О ее назначении голосовало волостное собрание. Когда меня спросили про пожелание или требование по зарплате, то я ответил, что нет никаких пожеланий: ”Я иду сюда не за зарплатой. Сколько поставите, столько поставите”. Насколько я знаю, насколько я слышал краем уха, то они сравнивали с Кохтла-Ярве, где у мэра зарплата 4000 евро, сравнивали с той же волостью Алутагузе, где население гораздо меньше и зарплата тоже 3600 евро. Мне кажется, что исходя из этого и приняли решение. Честно говоря, я до конца и не берусь комментировать, почему такая зарплата. Так проголосовало волостное собрание, а в нем избранные представители народа. Я считаю, что к этому решению надо относиться с уважением.
На местных выборах с тобой в одном списке баллотировалась экстрасенс Илона Калдре. Как ты смотришь на то, что в волостное собрание, где решаются вопросы политического характера, идет человек, которого все знают как экстрасенса?