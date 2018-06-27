”Каждый мой шаг под прицелом КаПо”: Репинский — о своих интересах на новом посту, санкциях и зарплате в 3600 евро

Многие проекты будем реализовывать при привлечении внешних средств, не только за счет волостного бюджета. Если мы говорим про парк, то его приводить в порядок мы будем при поддержке и инвестиции со стороны государства. Если мы говорим про вокзал, то мы подразумеваем софинансирование со стороны Eesti Raudtee и государства. В ближайшие месяцы начнем строить легкоатлетический стадион. Он строится по большей части за счет европейских средств. Наша цель — строить объекты, при этом минимально использовать средства волости. На некоторые объекты будем привлекать частные инвестиции. Например, к строительству вокзала.

У меня есть мечта, я думаю, мы ее реализуем в ближайшее время, — это опять изменить статус Йыхви на город.

Твои интересы в бизнесе не будут переплетаться с интересами в волости?

К счастью, на территории волости у меня нет бизнеса, поэтому нет частных интересов. Все мое сельское хозяйство, все угодья находятся в волости Тойла, городе Нарва-Йыесуу и волости Алутагузе. Ранее по бизнесу я ни разу и ни с какими вопросами не обращался в Йыхви, поэтому никаких проблем не возникнет.

Находясь на таком высоком посту, разве ты не сможешь оказывать влияние на соседние волости?

На данный момент в этих волостях управление на очень высоком уровне. Решений, которые бы негативно отразились на работе предприятий, нет. Все детальные планировки, все проекты, которые ранее были поданы, утверждены. Поэтому на что-то влиять, чтобы исправить в лучшую сторону, нет необходимости.

Если мы говорим про работу Полиции безопасности в Ида-Вирумаа, то мы знаем, что у них там есть отдельная структура. К ней достаточно высокие требования по раскрываемости преступлений, а также нахождению возможных проблемных точек, в том числе в местных самоуправлениях. В любом случае, каждый мой шаг будет под прицелом. Естественно, не только мой, но всех работников волостной управы. Но я не думаю, что у нас будут какие-то серьезные коррупционные скандалы. Мы будем работать честно.

Более трех лет назад, когда ты стал депутатом Рийгикогу, то мы с тобой говорили о твоих планах в парламенте. Тогда ты сказал, что хочешь перевести регистры, в том числе коммерческий, на русский язык, поскольку в них информация только на эстонском и английском языках. Почему ты этого так и не сделал?