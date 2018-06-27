27.06.2018, 16:11

”Каждый мой шаг под прицелом КаПо”: Репинский — о своих интересах на новом посту, санкциях и зарплате в 3600 евро

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за советами — к Илоне Калдре
Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST
Martin Repinski
Martin RepinskiFoto: Priit Simson

26 июня депутат Рийгикогу Мартин Репинский был избран волостным старейшиной Йыхви. В интервью порталу Delfi Репинский рассказал, что теперь каждый его шаг будет под прицелом КаПо. Также он прокомментировал, что думает о своей зарплате в 3600 евро и почему намерен обращаться за советами с экстрасенсу Илоне Калдре.

Ожидаемый и логичный вопрос: какие цели ставишь перед собой?

Конечно, есть над чем работать — это дороги, которые надо приводить в порядок, парк в запущенном состоянии, какое-то решение надо принять по железнодорожному вокзалу. Нельзя сказать, что сегодня в Йыхви ситуация очень плохая и что там все разваливается.

В планах строительство культурных и спортивных объектов. Все это влияет на внешний вид города и уровень жизни местных жителей.

В волости Йыхви создана коалиция из фракции Центристской партии, избирательного союза ”Meie kodu” и фракции реформистов. Во многом у нас схожие цели, это было видно и по предвыборной программе.

Многие проекты будем реализовывать при привлечении внешних средств, не только за счет волостного бюджета. Если мы говорим про парк, то его приводить в порядок мы будем при поддержке и инвестиции со стороны государства. Если мы говорим про вокзал, то мы подразумеваем софинансирование со стороны Eesti Raudtee и государства. В ближайшие месяцы начнем строить легкоатлетический стадион. Он строится по большей части за счет европейских средств. Наша цель — строить объекты, при этом минимально использовать средства волости. На некоторые объекты будем привлекать частные инвестиции. Например, к строительству вокзала.

У меня есть мечта, я думаю, мы ее реализуем в ближайшее время, — это опять изменить статус Йыхви на город.

Твои интересы в бизнесе не будут переплетаться с интересами в волости?

ТОП

К счастью, на территории волости у меня нет бизнеса, поэтому нет частных интересов. Все мое сельское хозяйство, все угодья находятся в волости Тойла, городе Нарва-Йыесуу и волости Алутагузе. Ранее по бизнесу я ни разу и ни с какими вопросами не обращался в Йыхви, поэтому никаких проблем не возникнет.

Находясь на таком высоком посту, разве ты не сможешь оказывать влияние на соседние волости?

На данный момент в этих волостях управление на очень высоком уровне. Решений, которые бы негативно отразились на работе предприятий, нет. Все детальные планировки, все проекты, которые ранее были поданы, утверждены. Поэтому на что-то влиять, чтобы исправить в лучшую сторону, нет необходимости.

Если мы говорим про работу Полиции безопасности в Ида-Вирумаа, то мы знаем, что у них там есть отдельная структура. К ней достаточно высокие требования по раскрываемости преступлений, а также нахождению возможных проблемных точек, в том числе в местных самоуправлениях. В любом случае, каждый мой шаг будет под прицелом. Естественно, не только мой, но всех работников волостной управы. Но я не думаю, что у нас будут какие-то серьезные коррупционные скандалы. Мы будем работать честно.

Более трех лет назад, когда ты стал депутатом Рийгикогу, то мы с тобой говорили о твоих планах в парламенте. Тогда ты сказал, что хочешь перевести регистры, в том числе коммерческий, на русский язык, поскольку в них информация только на эстонском и английском языках. Почему ты этого так и не сделал?

Я изучал этот вопрос. Оказалось, нет спроса для того, чтобы переводить регистры на русский. В Рийгикогу я занимался другими вопросами — более срочными и важными. В Рийгикогу по большей части я себя посвятил темам, связанным с сельским хозяйством. Депутатов, которые занимаются русскими вопросами, у нас достаточно. С другой стороны, находясь в Рийгикогу, невозможно объять все темы, по той причине, что в таком случае ты нигде не добьешься результата. Также я обращал внимание на вопросы, связанные с Ида-Вирумаа. Многое удалось сделать на посту министра. Во время создания коалиции я стал министром. Тогда только задавался тон, были первые решения. Дотации, которые были урезаны предыдущим правительством во главе с Таави Рыйвасом, были полностью и в максимальном объеме возвращены. Читателю, который не связан с этими проектами, достаточно сложно объяснить. В целом могу сказать, что сельские жители и сельхозпроизводители ощущают поддержку. Единственное что — нерешенный вопрос с санкциями со стороны России. Но это зависит не от одного депутата и даже парламента, а от целого Евросоюза. Я думаю, что рано или поздно выходы на российский рынок у наших сельхозпроизводителей появятся.

Я правильно понимаю, что ты сам выступаешь за снятие санкций?

Я скажу так: эти геополитические вопросы надо решать не за счет предпринимателей и местных жителей. Я честно скажу: я не какой-то дипломат, чтобы решать — насколько это влияет, что дает и кому эти санкции нужны. Я считаю, если подобные решения принимаются — кто-то на кого-то хочет надавить, — то делайте это не за счет своих жителей и производителей.

Твоя зарплата будет составлять 3600 евро в месяц. Ты считаешь нормальным, когда политики получают такую высокую зарплату?

Решение по своей зарплате я не принимал. О ее назначении голосовало волостное собрание. Когда меня спросили про пожелание или требование по зарплате, то я ответил, что нет никаких пожеланий: ”Я иду сюда не за зарплатой. Сколько поставите, столько поставите”. Насколько я знаю, насколько я слышал краем уха, то они сравнивали с Кохтла-Ярве, где у мэра зарплата 4000 евро, сравнивали с той же волостью Алутагузе, где население гораздо меньше и зарплата тоже 3600 евро. Мне кажется, что исходя из этого и приняли решение. Честно говоря, я до конца и не берусь комментировать, почему такая зарплата. Так проголосовало волостное собрание, а в нем избранные представители народа. Я считаю, что к этому решению надо относиться с уважением.

На местных выборах с тобой в одном списке баллотировалась экстрасенс Илона Калдре. Как ты смотришь на то, что в волостное собрание, где решаются вопросы политического характера, идет человек, которого все знают как экстрасенса?

Илона активно нас поддерживала. К сожалению, она не набрала достаточного количества голосов, чтобы пройти. На выборах она себя позиционировала не как экстрасенс, а как житель нашей волости. Илона Калдре такой человек — она на многие вопросы имеет активную жизненную позицию. Она не со всем соглашается, что нам предлагают правительство или местные власти. Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Но она по крайней мере не будет сидеть на месте. Я думаю, что участие таких активных людей — это позитивно. Я не думаю, что они баллотируются только из-за того, чтобы стать мэром. Просто, чтобы поддержать команду, высказать свое мнение по вопросам, связанными с культурой. Я буду советоваться с Илоной, у нее есть интересные идеи и взгляды. Я думаю, что в этом нет ничего плохого.

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