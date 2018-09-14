”Каждый из нас — экстрасенс”. Десять дней, 280 евро и ваш ребенок становится ясновидящим?

51-летний Линдепуу — бывший плотник, а ныне сенсей и экстрасенс. Десять лет назад переехал из Эстонии в Финляндию.

”Каждый из нас — ясновидец”, — утверждает мужчина.

”Мы видим отражение света. И больше ничего”, — отвечает он на вопрос о том, что такое ясновидение. Мужчина уверен, что его курс способен помочь детям в их проблемах, но чем конкретно, сказать не может: ”Экстрасенсорике невозможно дать четкое определение”.

Линдепуу десять лет обучался в школе NeoЛюди в России, основал в Финляндии центр парапсихологии и три года изучал научные труды. Экстраординарные способности открыл в себе 30 лет назад после прочтения ”Силы разума”. ”Ясновидение — не предсказание, а просмотр жизненного пути”, — говорит он.

”Это же бутафория, просто способ провести время”, — говорит психолог Тийю Мерес. По ее мнению, такие ”маленькие и бессмысленные” курсы намного лучше систематических сект, где действительно промывают мозги. ”Например, свидетели Иеговы более опасны. Если ты попал туда, то уже не выберешься. Ясновидение безопаснее”, — уверена она.

Она считает, что на такие курсы детей оправляют родители, которые располагают лишними средствами, а сами дети способны мыслить достаточно критично, чтобы адекватно воспринимать то, что им говорят.

”Если ребенок воспринимает все, что им говорит взрослый, буквально, то у него в мышлении есть что-то, что нуждается в помощи психиатра”.