14.09.2018, 15:08

”Каждый из нас — экстрасенс”. Десять дней, 280 евро и ваш ребенок становится ясновидящим?

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Йоозеп Тикс
Йоозеп Тикс
 
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”Каждый из нас — экстрасенс”. Десять дней, 280 евро и ваш ребенок становится ясновидящим?
Eelmisel aastal oli kursuse nimi Arenemine. Tänavusele kursusele Avanemine on registreeritud seitse last, keda õpetab Ülar Lindepuu.Foto: Ekraanitõmmis

Организатор курса ясновидения Юлар Линдепуу обещает решить психологические проблемы вашего ребенка: низкая самооценка, недостаток мотивации, неумение считаться с окружающими, пишет Eesti Päevaleht.

51-летний Линдепуу — бывший плотник, а ныне сенсей и экстрасенс. Десять лет назад переехал из Эстонии в Финляндию.

”Каждый из нас — ясновидец”, — утверждает мужчина.

”Мы видим отражение света. И больше ничего”, — отвечает он на вопрос о том, что такое ясновидение. Мужчина уверен, что его курс способен помочь детям в их проблемах, но чем конкретно, сказать не может: ”Экстрасенсорике невозможно дать четкое определение”.

Линдепуу десять лет обучался в школе NeoЛюди в России, основал в Финляндии центр парапсихологии и три года изучал научные труды. Экстраординарные способности открыл в себе 30 лет назад после прочтения ”Силы разума”. ”Ясновидение — не предсказание, а просмотр жизненного пути”, — говорит он.

”Это же бутафория, просто способ провести время”, — говорит психолог Тийю Мерес. По ее мнению, такие ”маленькие и бессмысленные” курсы намного лучше систематических сект, где действительно промывают мозги. ”Например, свидетели Иеговы более опасны. Если ты попал туда, то уже не выберешься. Ясновидение безопаснее”, — уверена она.

Она считает, что на такие курсы детей оправляют родители, которые располагают лишними средствами, а сами дети способны мыслить достаточно критично, чтобы адекватно воспринимать то, что им говорят.

”Если ребенок воспринимает все, что им говорит взрослый, буквально, то у него в мышлении есть что-то, что нуждается в помощи психиатра”.

”Курсы учат детей чувствовать телом и видеть третьим глазом”, — говорит Анники Хелеви Туга, сын которой обучался у Линдепуу в прошлом году. В этом году она сама помогает с организацией. ”Они учатся чувствовать цвета — это надо уметь чувствовать. Дети знают (видят с закрытыми глазами — прим.ред. ) цифры, потому что они как ясновидящие”, — продолжает женщина и добавляет, что в Эстонии никто из детей пока экстрасенсом не стал, но такие случаи имели место в России.

В курсах участвуют дети в возрасте 8-15 лет.

”Речь идет об услуге — родитель сам решает, разумно это или нет”, — говорит специалист по связям с общественностью Министерства образования Елена Земскова. По ее словам, ни одно из подобных начинаний министерством в качестве школы по интересам признано не было. ”Это услуга. Воспрепятствование предоставлению обучающей услуги не в компетенции министерства образования. Иначе пришлось бы проверять на наличие лицензии всех, даже организаторов курсов по оригами”, — сказала Земскова и добавила, что на это просто нет ресурсов.

Департамент здоровья проводит проверки в сфере эзотерики только в случае, когда услуга приравнивается к услуге здравоохранения. ”Если речь идет просто о курсах, где детей учат более эффективно пользоваться своим осязанием, то это не противоречит закону”, — комментирует пресс-секретарь ведомства Симмо Саар. Он говорит, что если продавец продает услугу, которой реально не существует, то эта уже сфера компетенции Департамента защиты прав потребителей.

”Думаю, это скорее вопрос к Министерству социальных дел, в сферу компетенции которого входит внедрение и надзор за политикой в отношении детей”, — говорит в свою очередь эксперт по коммуникации Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда и также отмечает, что в итоге решение принимается родителем.

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