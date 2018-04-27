Каждый десятый житель Ласнамяэ не является ни русским, ни эстонцем

По данным отдела регистра народонаселения управы, помимо эстонцев и русских, в Ласнамяэ проживает 13 368 человек других национальностей, которые образуют 11% от общей численности населения района.

По состоянию на 1 апреля 2018 года в Ласнамяэ живет 119 932 человека, что на 706 жителей больше, чем в апреле 2017 года.