27.04.2018, 11:41

Каждый десятый житель Ласнамяэ не является ни русским, ни эстонцем

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rus.delfi.ee
EST
Каждый десятый житель Ласнамяэ не является ни русским, ни эстонцем
Foto: Martin Dremljuga

Отдел регистра народонаселения управы Ласнамяэ представил промежуточный отчет, который показывает, что более 13 000 жителей самого крупного района столицы не являются ни русскими, ни эстонцами.

Всего в Ласнамяэ проживает около 120 000 человек, среди которых представители 63 национальностей.

Больше всего среди них русских, эстонцев, украинцев и белорусов. На сегодняшний день в Ласнамяэ живет свыше 64 000 русских и более 27 000 эстонцев.

”В Ласнамяэ живут уроженцы, например таких экзотических стран, как Непала, Бангладеш, Нигерии, Ганы, Индии, Кореи, Китая и Эфиопии”, — приводит пример старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.

По данным отдела регистра народонаселения управы, помимо эстонцев и русских, в Ласнамяэ проживает 13 368 человек других национальностей, которые образуют 11% от общей численности населения района.

По состоянию на 1 апреля 2018 года в Ласнамяэ живет 119 932 человека, что на 706 жителей больше, чем в апреле 2017 года.

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