Каждый десятый житель Ласнамяэ не является ни русским, ни эстонцем

Отдел регистра народонаселения управы Ласнамяэ представил промежуточный отчет, который показывает, что более 13 000 жителей самого крупного района столицы не являются ни русскими, ни эстонцами.
Всего в Ласнамяэ проживает около 120 000 человек, среди которых представители 63 национальностей.
Больше всего среди них русских, эстонцев, украинцев и белорусов. На сегодняшний день в Ласнамяэ живет свыше 64 000 русских и более 27 000 эстонцев.
”В Ласнамяэ живут уроженцы, например таких экзотических стран, как Непала, Бангладеш, Нигерии, Ганы, Индии, Кореи, Китая и Эфиопии”, — приводит пример старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.