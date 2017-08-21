Казалось бы, причем здесь выборы? Теперь "Столица" пишет, что здоровье подводит Сависаара

Таллиннская городская газета ”Столица”, известная своей процентристской направленностью, 21 августа вышла со статьей ”Инсульт, сахар, давление: здоровье подводит Сависаара”, в которой уже в первых строках называет экс-главу Центристской партии и отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара ”бывшим лидером” и пишет об обвинениях его в коррупции.

Статья, напечатанная под авторством редакции "Столицы", появилась лишь в русскоязычной версии газеты — в эстоноязычной Pealinn такой статьи за 21 августа нет.

Лид статьи гласит: "Участие в судебном процессе пагубно влияет на здоровье Сависаара, уже второй раз за это лето в зал суда пришлось вызывать "скорую". Подзаголовки тоже не самые оптимистичные: "Не первое ухудшение", "Напряжение". Ранее городская газета не позволяла себе такого подробного рассмотрения истории болезни бывшего градоначальника.

Напомним, что статья вышла на фоне того, что сейчас Сависаар и некоторые его сторонники пытаются создать отдельный избирательный список и включиться в избирательную гонку в Таллинне. По крайней мере, судя по многочисленным плакатам Сависаара и Ольги Ивановой в Ласнамяэ.

"Столица" хочет показать русскоязычным избирателям Центристской партии, что Сависаар не может больше активно участвовать в политике?