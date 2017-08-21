21.08.2017, 20:29

Казалось бы, при чем здесь выборы? Теперь "Столица" пишет, что здоровье подводит Сависаара

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rus.delfi.ee
EST
Казалось бы, при чем здесь выборы? Теперь "Столица" пишет, что здоровье подводит Сависаара
Delfi foto

Таллиннская городская газета ”Столица”, известная своей процентристской направленностью, 21 августа вышла со статьей ”Инсульт, сахар, давление: здоровье подводит Сависаара”, в которой уже в первых строках называет экс-главу Центристской партии и отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара ”бывшим лидером” и пишет об обвинениях его в коррупции.

Статья, напечатанная под авторством редакции "Столицы", появилась лишь в русскоязычной версии газеты — в эстоноязычной Pealinn такой статьи за 21 августа нет.

Лид статьи гласит: "Участие в судебном процессе пагубно влияет на здоровье Сависаара, уже второй раз за это лето в зал суда пришлось вызывать "скорую". Подзаголовки тоже не самые оптимистичные: "Не первое ухудшение", "Напряжение". Ранее городская газета не позволяла себе такого подробного рассмотрения истории болезни бывшего градоначальника.

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Напомним, что статья вышла на фоне того, что сейчас Сависаар и некоторые его сторонники пытаются создать отдельный избирательный список и включиться в избирательную гонку в Таллинне. По крайней мере, судя по многочисленным плакатам Сависаара и Ольги Ивановой в Ласнамяэ.

"Столица" хочет показать русскоязычным избирателям Центристской партии, что Сависаар не может больше активно участвовать в политике?

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