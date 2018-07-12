12.07.2018, 11:50

Кая Каллас: утверждения, будто правые ненавидят русских, не соответствуют действительности

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налоговую систему надо переделать
Кярт Анвельт
Кярт Анвельт
EST 61
Кая Каллас: утверждения, будто правые ненавидят русских, не соответствуют действительности
Kaja Kallas on tagasi kodumaal ja töötab Reformierakonna esimehena. Palka ta selle eest ei saa. „Reformierakond ei maksa esimehele palka. Aga europarlamendi saadiku palk on väga kõrge, nii et küll ma ellu jään,” ütleb ta.Tiit Blaat

В понедельник председатель Партии реформ Кая Каллас вернулась в Эстонию. В интервью изданию Eesti Päevaleht она заявила, что предстоящие выборы выиграет Партия реформ, а сама она станет премьер-министром.

Отвечая на вопрос о т. н. ”русской карте” в преддверии выборов, Каллас отметила, что не считает, что они ее используют. ”Позиция Партии реформ заключается в том, что у всех проживающих в Эстонии людей, вне зависимости от языка, на котором они говорят, общие интересы. Они все заинтересованы в том, чтобы здесь было безопасно жить, чтобы дети получили хорошее образование и чтобы была работа и доход. Мы должны заниматься этими вопросами и решать проблему таким образом, чтобы выиграли все”, — сказала Каллас и подчеркнула, что утверждения, будто правые политические силы ненавидят русских, не соответствуют действительности и призваны разжигать рознь.

Говоря о школе, Каллас отметила, что ее партия выступает за переход на всеобщую эстоноязычную систему образования: ”Если взглянуть на различные исследования, то, говоря о занятости или доходе, ясно, что у владеющих эстонским языком людей возможности лучше. Безработица в два раза выше среди тех, кто на эстонском не говорит. Образование начинается с детского сада. Детсадовские дети как губки, которые очень хорошо впитывают в себя язык”.

Каллас отметила, что ни в одной стране Европы люди не требуют, чтобы можно было бы учиться на каком-то другом языке. ”Да, в частных школах, конечно, предлагаются разные варианты и возможности, но то, что финансируется государством, — это школа с определенным государственным языком в определенном государстве”.

На вопрос о том, на что Каллас собирается жить в Эстонии, политик отметила, что партия ей как председателю зарплату не платит, но у нее есть сбережения. ”Пока практики выплачивать председателю зарплату не было. Такой договоренности нет. Но зарплата евродепутата очень большая, так что я не пропаду”, — сказала она.

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Говоря о предвыборной платформе партии, Каллас отмечает, что основной фокус — на экономике. По словам Каллас, необходимо увеличить инвестиции в научную деятельность и разработки, продвигать дигатальную сферу, решить проблему очередей к врачам, а также переделать систему подоходного налога. ”Простота и ясность ценны уже сами по себе. Согласно Евробарометру, в 2016 году 11% жителей Эстонии были обеспокоены налоговой системой. В 2018 году эта цифра увеличилась до 28%. Мы решили, что не облагаемый подоходным налогом минимум в 500 евро должен действовать для всех, а далее применяться единая налоговая ставка. Зарабатываешь больше — платишь больше, процент тот же. Людям не надо будет заниматься расчетами и обрывать телефон налогового департамента”, — сказала Каллас.

Последний вопрос журналиста звучал так ”Партия реформ выиграет выборы и вы станете премьер-министром?” На него Каллас ответила уверенно и лаконично: ”Да”.

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