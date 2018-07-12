Кая Каллас: утверждения, будто правые ненавидят русских, не соответствуют действительности

Каллас отметила, что ни в одной стране Европы люди не требуют, чтобы можно было бы учиться на каком-то другом языке. ”Да, в частных школах, конечно, предлагаются разные варианты и возможности, но то, что финансируется государством, — это школа с определенным государственным языком в определенном государстве”.

На вопрос о том, на что Каллас собирается жить в Эстонии, политик отметила, что партия ей как председателю зарплату не платит, но у нее есть сбережения. ”Пока практики выплачивать председателю зарплату не было. Такой договоренности нет. Но зарплата евродепутата очень большая, так что я не пропаду”, — сказала она.

Говоря о предвыборной платформе партии, Каллас отмечает, что основной фокус — на экономике. По словам Каллас, необходимо увеличить инвестиции в научную деятельность и разработки, продвигать дигатальную сферу, решить проблему очередей к врачам, а также переделать систему подоходного налога. ”Простота и ясность ценны уже сами по себе. Согласно Евробарометру, в 2016 году 11% жителей Эстонии были обеспокоены налоговой системой. В 2018 году эта цифра увеличилась до 28%. Мы решили, что не облагаемый подоходным налогом минимум в 500 евро должен действовать для всех, а далее применяться единая налоговая ставка. Зарабатываешь больше — платишь больше, процент тот же. Людям не надо будет заниматься расчетами и обрывать телефон налогового департамента”, — сказала Каллас.

Последний вопрос журналиста звучал так ”Партия реформ выиграет выборы и вы станете премьер-министром?” На него Каллас ответила уверенно и лаконично: ”Да”.