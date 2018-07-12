Кая Каллас: утверждения, будто правые ненавидят русских, не соответствуют действительности

В понедельник председатель Партии реформ Кая Каллас вернулась в Эстонию. В интервью изданию Eesti Päevaleht она заявила, что предстоящие выборы выиграет Партия реформ, а сама она станет премьер-министром.
Отвечая на вопрос о т. н. ”русской карте” в преддверии выборов, Каллас отметила, что не считает, что они ее используют. ”Позиция Партии реформ заключается в том, что у всех проживающих в Эстонии людей, вне зависимости от языка, на котором они говорят, общие интересы. Они все заинтересованы в том, чтобы здесь было безопасно жить, чтобы дети получили хорошее образование и чтобы была работа и доход. Мы должны заниматься этими вопросами и решать проблему таким образом, чтобы выиграли все”, — сказала Каллас и подчеркнула, что утверждения, будто правые политические силы ненавидят русских, не соответствуют действительности и призваны разжигать рознь.
Говоря о школе, Каллас отметила, что ее партия выступает за переход на всеобщую эстоноязычную систему образования: ”Если взглянуть на различные исследования, то, говоря о занятости или доходе, ясно, что у владеющих эстонским языком людей возможности лучше. Безработица в два раза выше среди тех, кто на эстонском не говорит. Образование начинается с детского сада. Детсадовские дети как губки, которые очень хорошо впитывают в себя язык”.