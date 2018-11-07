07.11.2018, 09:40

Кая Каллас уличила Юри Ратаса в ничегонеделании на посту премьера

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas ja Kaja Kallas
Jüri Ratas ja Kaja KallasFoto: Ekspress Meedia

Председатель Партии реформ, кандидат в премьер-министры от этой политической силы Кая Каллас нашла объяснение высокому рейтингу нынешнего главы правительства, центриста Юри Ратаса. По ее словам, Ратас ничего не делает и это играет ему только в плюс, сообщает rus.err.ee.

Проведенный в октябре опрос общественного мнения показал, что популярность Юри Ратаса выше, чем у Центристской партии, а поддержка Каи Каллас как потенциального премьер-министра заметно ниже рейтинга возглавляемой ей Партии реформ, пишет портал новостей вещания ERR.ee.

По словам Каллас, то, что весной, когда она только возглавила Партию реформ, ее личный рейтинг был чрезвычайно высоким, можно считать аномалией.

"Популярность означает то, что ты хочешь понравиться всем. Я же считаю, что в действительности премьер не должен хотеть всем угодить, но должен хотеть принимать правильные решения, а они зачастую очень непопулярны", — объяснила Кая Каллас в эфире передачи "Первая студия" на канале ETV.

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