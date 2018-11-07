Кая Каллас уличила Юри Ратаса в ничегонеделании на посту премьера

Проведенный в октябре опрос общественного мнения показал, что популярность Юри Ратаса выше, чем у Центристской партии, а поддержка Каи Каллас как потенциального премьер-министра заметно ниже рейтинга возглавляемой ей Партии реформ, пишет портал новостей вещания ERR.ee.

По словам Каллас, то, что весной, когда она только возглавила Партию реформ, ее личный рейтинг был чрезвычайно высоким, можно считать аномалией.

"Популярность означает то, что ты хочешь понравиться всем. Я же считаю, что в действительности премьер не должен хотеть всем угодить, но должен хотеть принимать правильные решения, а они зачастую очень непопулярны", — объяснила Кая Каллас в эфире передачи "Первая студия" на канале ETV.