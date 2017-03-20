Кая Каллас советует избегать перед выборами противопоставления русских и эстонцев

Депутат Европарламента Кая Каллас (Партия реформ) надеется, что по итогам муниципальных выборов с единовластием Центристской партии в Таллинне будет покончено. При этом в предвыборной риторике она призывает избегать противопоставления эстонской и русской общин.

"Мне кажется, что в этом году мы сумеем составить очень хорошие списки", — сказала она, добавив, что Партия реформ намерена показать сильный результат во имя того, чтобы Центристская партия не получила бы большинство мест в Таллиннском горсобрании, передает rus.err.ee.

По словам Каллас, важным будет то, как Партия реформ сумеет противопоставить себя Центристской партии.

"Оснований для противопоставлений хватает. Например, это может быть вопрос коррупции, который сейчас просматривается в сфере вывоза мусора. Или, например, можно противопоставить Таллинн, находящийся в застое, Таллинну, который развивается. Но совершенно точно я не хотела бы видеть противопоставления эстонцев и русских. Это было в корне неправильно, это раскалывает наше государство", — заключила Кая Каллас.