Кая Каллас предлагает заменить Больничную кассу страховкой от частников

Кая Каллас, претендующая на место председателя Партии реформ, считает, что государство могло бы рассмотреть возможность заказа для всех своих жителей услуги по страхованию здоровья в частном секторе, пишет Eesti Ekspress.

Первая часть — это частное страхование, которое государство заказывало бы у крупных страховых компаний для всего народа. Эта страховка покрывала бы все серьезные случаи, когда человек нуждается в стационарном лечении или серьезно заболел, в том числе очень дорогие лекарства и операции.

Вторая часть - это т.н. личнчый счет здоровья. По ее предложению, часть заплаченного человеком социального налога могла бы оставаться на личном здравоохранительном счете человека и могла бы быть им использована, например, при покупке лекарств или абонемента на тренировки. При этом данные средства человек имеет право тратить лишь в случае, если он регулярно проходит проверку у врача.

Каллас считает, что закупка страхования здоровья у страховых фирм обойдется в расчете на одного жителя дешевле, чем сейчас, а человек сам смог бы решать, в какое учреждение ему для прохождения лечения обратиться — государственное или частное.

Каллас считает, что это привело бы к уменьшению очередей, возникновению здоровой конкуренции и как следствие — снижению стоимости.

В связи с этим политик намерена запросить у частного сектора соответствующие ценовые предложения.

Яак Ааб: солидарную систему здравоохранения нужно развивать, а не разрушать

Как бы то ни было, идея реформистки уже подверглась критике. Например, со стороны центриста Яака Ааба.

Экс-министр социальных дел Яак Ааб прокомментировал опубликованную сегодня в Eesti Ekspress идею будущего председателя Партии реформ Кайи Каллас по реформированию системы здравоохранения. По словам бывшего министра социальных дел Яака Ааба, план реформистки Каллас состоит в том, чтобы отказаться от услуг Больничной кассы и начать закупать услуги по медицинскому страхованию у частного сектора весьма утопичная, так как это более дорогостоящий вариант для государства, который приведет к тому, что лечение будет доступно только для богатых.

По словам Ааба, идея закупать услуги на медицинское страхование у частного сектора абсолютно бессмысленная и приведет только к тому, что действующая солидарная система медицинского страхования просто канет в лету. ”Каким образом лечение у предпринимателя может быть дешевле, чем финансирование Больничной кассы, цель которой предоставлять услуги и помогать всем людям, а не только тем, у кого есть лишние деньги? К сожалению, Кая Каллас оставила эту тему без объяснений,” — отметил Яак Ааб, согласившись с критикой председателя правления Северо-Эстонского региональной больницы, руководителем Союза страховщиков, главой Больничной кассы и министерством социальных дел в адрес Кайи Каллас.

По мнению Ааба, помимо приведенных экспертами доводов на счет компетенции, нехватки медиков, а также исключение части услуг по лечению из списка страховых случаев, идея Каллас приведет к тому, что лечение станет по карману лишь богатым жителям Эстонии. ”Если часть социального налога человек будет тратить на себя, то медицинские услуги станут доступнее одной части населения, тогда как другая часть останется без должного медицинского обслуживания. Такую солидарную медицину хотят внедрить реформисты,” — сказал Ааб отметив, что такой принцип хоть и отвечает ожиданиям политиков Партии реформ, но вряд ли отвечает интересам населения.

По мнениию экс-министра социальных дел, если говорить о развитии системы здравоохранения, то необходимо подумать над тем, как улучшить работу Больничной кассы, а не как разрушить действующую систему. ”Приоритет действующего правительства — предложить такую модель финансирования нашего здравоохранения, чтобы система работала четко и слажено без риска остаться без денег, а также, чтобы сократить очереди к специалистам и поднять качество медицинских услуг. Именно для этих целей государство выделило дополнительно более 200 миллионов евро в сферу здравоохранения,” — отметил Ааб. Политик также выразил надежду на то, что Партия реформ не будет слепо идти за идеями своего будущего лидера, а проанализирует целесообразность этого плана. ”В противном случае, идея Кайи Каллас будет дорого стоить нашим жителям: помимо огромных ресурсов со стороны государства, предлагаемая Каллас идея оставит большую часть жителей страны без врачебной помощи, так как медицина будет по карману лишь богатым,” — подытожил Яак Ааб.