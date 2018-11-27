Кая Каллас: правительство провалилось

”Если бы была выражена поддержка нашим предложениям, то и мы смогли бы поддержать заявление Рийгикогу. Однако в ситуации, когда правительство увиливает от ответственности, возложенной на него Конституцией ЭР, мы не могли этого сделать. Основной Закон обязывает правительство принимать подобного рода решения”, — сказала Каллас.

”Было бы разумно вопрос о рамочном Глобальном соглашении ООН по миграции поставить на голосование в правительстве, как, впрочем, и обещал премьер-министр. Нынешнее правительство не способно принимать решения. Голосование в Рийгикогу показало, что большинство парламентариев не поддерживает Центристскую партию”, — подчеркнула Кая Каллас.