Кая Каллас об ограничениях рекламы алкоголя: здесь велика опасность сверхрегуляции

Депутат Европарламента Кая Каллас делится в Eesti Päevaleht своими мыслями относительно одобренных в правительстве предложений Евгения Осиновского ограничить рекламу алкоголя в интернете.

Среди прочего Кая Каллас подчеркивает, что смысл ограничения рекламы в социальных сетях, прежде всего, в том, чтобы уменьшить количество рекламы, которую видят несовершеннолетние. "Но в интернете есть возможность наложить родительский контроль, который позволяет ограничить то, что человек в интернете видит или же не видит. Как говорит и название, он предназначен, прежде всего, для того, чтобы родители могли контролировать то, что видят их дети, сидя в интернете. Это можно применить и к рекламе (МОЖНО ЛИ?). С более новыми приложениями можно следить даже за тем, каким контентом друзья ребенка делятся, например, в Facebook или в Twitter, и при необходимости запрещать определенный контент. Если нас беспокоит именно здоровье несовершеннолетних, то, может быть, вместо общего контроля и сверхрегуляции было бы разумно пропагандировать именно выбор родителей?" — задается вопросом евродепутат.

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Кая Каллас указывает, что основанием для различных ограничений должны быть исследования, которые показывают, сколько рекламы алкоголя в интернете и насколько велико было бы влияние исчезновения рекламы оттуда. И не менее важно также установить, осуществимо ли такое ограничение в реальности. "Вдобавок эксперты по всему миру поднимали вопрос, что такое вообще реклама алкоголя в социальных сетях? Между обычным контентом и рекламой на новых платформах очень тонкая грань. Если в телевизоре мы понимаем, где контент и где реклама, то в случае социальных сетей это не всегда так", — отмечает она.

Как пишет евродепутат, в случае ограничения интернет-рекламы еще возникает вопрос об онлайн-покупках. "Если я иду в интернет-магазин и набираю себе корзину покупок, то в таком случае нельзя мне показывать и алкоголь, который продает этот магазин? Следовательно, такая регуляция влияет и на э-торговлю. Если в обычных магазинах продавец может по-прежнему помещать рекламу алкоголя на окно своего магазина, то запрет аналогичной деятельности в интернете дискриминирует действующих в э-торговле предпринимателей", — считает Кая Каллас.

По ее словам, так же можно спросить в случае социальных сетей. "Люди в огромном количестве делятся в каналах социальных сетей новостями. Если я кликаю на эту новость и на странице новостного издания есть реклама алкоголя, то это тоже нужно регулировать?" — выражает сомнение политик.

"Если посмотреть на весь этот пакет, велика опасность сверхрегуляции, которая в действительности не действует и не дает желаемых результатов", — подытоживает Кая Каллас.