20.03.2018, 17:35

Кая Каллас — об ”автоматической поддержке” кандидатов: у меня есть стержень, и я принимаю свои решения самостоятельно

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rus.delfi.ee
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Kaja Kallas
Kaja KallasFoto: Rauno Volmar

Кая Каллас расстроена из-за распространяющейся информации, что якобы если она согласится с Ханно Певкуром, то автоматически — за Кристена Михала. Или наоборот. Она подчеркивает, что принимает решения сама.

Каллас послала сегодня однопартийцам письмо, в которых объясняет основания для принятых во фракции решений. ”В четверг состоятся выборы правления Рийгикогу. Во фракции на это место — двое кандидатов. И если кандидатов двое, логично, что обоих представить нельзя, и проходят выборы. По их результатам фракция решила представить кандидатом Калле Лаанета”, — поведала она.

”Хочется, чтобы кончилось это разжигание в СМИ и распространение информации, что если я не согласна с Ханно Певкуром, то я автоматом за Кристена Михала. Также не означает и того, что если я не соглашусь с Кристеном Михалом — автоматически за Ханно Певкура”, — объяснила она. ”Своими действиями в политике я показала, что у меня есть стержень, и я принимаю свои решения самостоятельно. В очень сложные времена я осмелилась плыть против течения партии и высказать свое мнение. Я выслушиваю разные советы и мнения, но свои решения я принимаю сама. Так, как было всегда”.

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