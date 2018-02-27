Кая Каллас о высокой поддержке ее кандидатуры: это — знак недовольства нынешней политикой

Самая большая поддержка среди потенциальных премьер-министров — у Каи Каллас. Она напрямую не постверждает свое желание взять на себя эту ответственность, а желает дождаться результатов грядущих выборов в Рийгикогу.

”Я благодарна тем, кто меня поддерживает, это вдохновляет, но цыплят считают через год на выборах”, — прокомментировала Каллас свою поддержку. ”Для того, чтобы взять на себя ответственность управления правительством, нужно для начала выиграть выборы, а до этого еще есть время”, — отметила она.

По мнению Каллас, такая большая поддержка ее кандидатуры — знак недовольства нынешней политической ситуацией: "Смотря на цифры, становится ясно: они отражают отношение к политике нынешнего правительства и ожидания внутренних изменений”.

Больше всего поддержки (25%) имеет Кая Каллас, за которой идут Юри Ратас с 21% и Март Хельме с 10%. Из сторонников реформистов Каллас поддерживают 68%. Из сторонников Свободной партии — 32%.