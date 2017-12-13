Кая Каллас — о предложении Певкура: относительно неожиданно

Председатель Партии реформ Ханно Певкур разослал сегодня своим однопартийцам письмо, в котором призвал поддержать в качестве следующего председателя Кайю Каллас. Кая Каллас сказала Eesti Päevaleht и Delfi, что это предложение было для нее ”относительно неожиданным”.

”Я, разумеется, благодарю Ханно за такую поддержку, но я должна также выяснить, есть ли она со стороны других членов правления и партии”, — добавила она.

”Уверяю вас, для меня судьба Эстонии и партии в разы важнее, чем позыв судорожно схватиться за свое кресло. Поэтому крайне важно, чтобы партия шла дальше в виде единой команды. Мы должны провести новые выборы, чтобы в партии мог воцариться мир. Во имя этой цели я призываю всех, даже тех, у кого есть со мной или Кайей личные счеты, собраться за спиной Кайи Каллас, чтобы в качестве сплоченной команды отправиться на следующие выборы в Рийгикогу и одержать победу”, — написал Певкур.