Кая Каллас: назначить кого-то на пост председателя партии нельзя

Кая Каллас в интервью Eesti Päevaleht сказала, что публичная поддержка со стороны нынешнего председателя Партии реформ Ханно Певкура стала для нее неожиданностью.

”Заявление Ханно было довольно неожиданным. Я, безусловно, благодарю его за поддержку, но мне надо узнать, поддерживают ли меня другие члены партии и руководство. Собрание, на которым мы должны были обсудить выборы, состоится 20 декабря”, — сказала Каллас.

”Назначить кого-то на пост председателя нельзя. У нас в партии существует внутренняя демократия, структура и выборы, в ходе которых члены партии выражают свою точку зрения. Конечно, тот или иной кандидат наиболее предпочтителен, но окончательное решение принимает общее собрание”, — подчеркнула Каллас.

В среду председатель Партии реформ Ханно Певкур разослал своим однопартийцам письмо, в котором призвал поддержать в качестве следующего председателя Кайю Каллас.

”Уверяю вас, для меня судьба Эстонии и партии в разы важнее, чем позыв судорожно схватиться за свое кресло. Поэтому крайне важно, чтобы партия шла дальше в виде единой команды. Мы должны провести новые выборы, чтобы в партии мог воцариться мир. Во имя этой цели я призываю всех, даже тех, у кого есть со мной или Кайей личные счеты, собраться за спиной Кайи Каллас, чтобы в качестве сплоченной команды отправиться на следующие выборы в Рийгикогу и одержать победу”, — написал Певкур.