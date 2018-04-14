Кая Каллас: мы должны продолжить строительство сильной и умной самостоятельной Эстонии

Когда я еще училась в университете, у нас был один преподаватель из США, который начинал лекцию с заявления, что каждое утро он говорит, смотря в зеркало: ”Я так счастлив, что я американец!” Я помню, как нам с однокурсниками это казалось тогда странным. Но сейчас у меня часто возникает мысль, что я счастлива и горжусь, что я эстонка! Находясь в Европе, особенно хорошо понимаешь, насколько это ценно, что у нас такой маленький народ со своим языком и культурой. Также отчетливо понимаешь, какое это чудо, что, несмотря на все тяжести, мы здесь и сейчас, и мы самостоятельны.

Я не согласна с тем, что патриотизм желают монополизировать оппортунисты, выступающие националистами. Мне кажется странным желание регулировать патриотизм, например, устанавливая ограничения пению эстонского гимна. Моему 6-летнему сыну очень нравится петь гимн Эстонии, и он гордится тем, что умеет его петь. Зачем его ограничивать? На самом деле, то же самое происходит с флагом Эстонии. У нас действует закон о флаге Эстонии, где указаны правила, когда можно водружать эстонский флаг. А почему? Почему я не могу водружать флаг, когда мне захочется? Если использование флага или гимна строго регулируется, у людей возникает чувство, что для патриотизма установлены определенные правила. Если я так себя не поведу, то меня накажут. Любовь к отчизне невозможно привить принуждением.

Разъезжая по Эстонии во время отмечания празднеств ЭР100, я видела, насколько крепка в нас любовь к Эстонии. Сердце согревалось при виде всех этих окрашенных в сине-черно-белый цвет снеговиков, а также людей с сине-черно-белыми флажками в руках. Люди были радостные и в приподнятом настроении. Нам есть, чем гордиться. Следовательно, у людей по-прежнему сохранилось чувство — ”Эстония — это я”.

Гордясь Эстонией, мы должны оставаться доступными. Все, кто хотят изучить наш язык и нашу культуру, должны получить эту возможность. Любовь к земле или языку невозможно никак навязать, но в то же время, мы не должны запрещать этого людям, которые дорожат этой землей и этим языком. Ведь каждый этнический эстонец еще не патриот, и каждый патриот автоматически не этнический эстонец. Защищая свой язык, мы должны думать о будущем — если искусственный интеллект и смартфоны не говорят на эстонском, то в будущем будет сложно этот язык сохранить.

Свобода





Житель Эстонии хочет гордиться своей работой, и мы должны дать ему свободу, чтобы он смог наслаждаться достигнутым. Мы также должны создать условия, чтобы частная инициатива была бы больше в почете. С одной стороны, это означает, что следует пересмотреть правила, регулирующие предпринимательство, а с другой стороны, следует создать направленные в будущее возможности. Для этого как можно больше данных должны быть доступны, так как в новой экономике именно частный сектор сумеет на их основании предложить решения общественных проблем. Государство не должно заниматься предпринимательством там, где предприниматели сами хотят и могут этим заниматься.

У нас маленькое и гибкое государство, и в этом заключается наша сила. Учитывая то, насколько изменился мир, мы должны тщательно пересмотреть налоговую систему, так как она больше не соответствует нашим потребностям. Нигде в мире не соответствует. Работа и зарабатывание денег изменились, а налоги и социальные гарантии по-прежнему исходят из традиций прошлого. Мы должны представить план, который не только исправит совершенные настоящим правительством ошибки, но и учтет более далекое будущее, исходя из логики: ”не облагай высоким налогом то, что хочешь, чтобы развивалось”. Наше маленькое государство может предложить новую модель налогообложения, которая может стать примером для других государств, а также учитывает новые виды зарабатывания, и сделает систему уплаты налогов более легкой и простой.

Государство не должно предписывать людям, как они должны пользоваться лестницей, водружать флаг, петь гимн. Если государство все предпишет, люди перестанут сами думать, они станут надеяться, что кто-то другой за них все решит.

Свобода означает также то, что люди должны иметь возможность ошибаться, без страха, что их за это накажут навечно. Ошибаться — это по-человечески. Если мы будем продолжать необдуманно наказывать своих людей или предприятия за малейшие ошибки, это будет препятствовать реформам в Эстонии. Счастливы и успешны те люди, организации, культуры и государства, которые способны признавать свои ошибки и учиться на них . Те, кто не учатся, завязнут в обвинениях других и в поисках врага.

Забота





Свобода — это также ответственность. Ответственность за свое государство и за нуждающихся в помощи. В хорошо налаженном обществе помощь нуждающимся считается делом чести. Но помощь должна быть направлена на то, чтобы все больше людей сами справлялись и становились самостоятельными.

Мы продвинутое э-государство, и благодаря этому нам легко определить нуждающихся в помощи. Технологические средства помогут нам лучше предложить нуждающимся именно то, что им надо. Но это вовсе не означает, что мы будем надеяться на то, что государство где-то само что-то сделает. Мы сами должны быть внимательными к окружающим нас людям. У нас довольно маленькая община, которая должна заботиться о входящих в нее людях.

Я понимаю, что пособия нельзя забирать у тех, кто имеет на них право, даже если потребность в этом отсутствует. Правительство хочет связать наказания с доходами людей, а на самом деле пособия могли бы зависеть от доходов. А если сделать отказ от пособий более приемлемым таким образом, чтобы человек смог отказаться в пользу кого-то конкретного, то, может быть, люди поступали бы так чаще? Задача государства должна состоять в создании возможностей для этого. Благодаря технологиям это на самом деле просто. И наш публичный сектор очень инновационный.

Наше общество стареет, поэтому пожилые люди имеют все больший удельный вес в обществе. Мы должны продумать, сможем ли мы обеспечить нашим пожилым людям достойное старение. Я чувствую постоянное чувство долга и благодарности перед старшим поколением, которое должно было так много пережить в советское время. Сейчас, как никогда раньше, наше общество нуждается в жизненном опыте пожилых людей.

К сожалению, я должна согласиться с теми, кто говорит, что пенсия в Эстонии слишком маленькая. Да, это на самом деле так. Но, к сожалению, правда и то, что с каждым годом со старением общества становится все меньше тех, с налогового дохода которых платят пенсии. Прогнозы показывают, что к середине века на рынке рабочей силы Эстонии будет на 100 000 человек меньше. Единственным выходом является развитие экономики, но это не утешает сегодняшних пенсионеров. Если мы хотим сразу значительно повысить пенсии, мы должны отменить какую-нибудь бесплатно распределяемую услугу — бесплатный транспорт, дотации транспорту, бесплатное образование и т.п. Мы должны построить систему, которая сама оплачивается. Но забота состоит не только в деньгах. Зачастую необходимо лишь умение выслушать и чувство, что пожилые люди являются ценной частью нашего общества.

Также мы должны заботиться об окружающей среде. Для этого нужна информация о том, в каком положении на самом деле наша окружающая среда находится и в какой защите нуждается. Мы отлично знаем, что наш чистый воздух, болота и вода являются ценностью. Как достичь равновесия между комфортом современного мира и первозданностью природы? Мы не можем принимать решения, только опираясь на мифы, нам нужны достоверные данные.

Дорогие коллеги!





Я говорила о видении того, на чем построить наше экономически самостоятельное будущее. Я верю, что создание сильной и умной Эстонии является нашей совместной целью. Для начала работы мы должны на следующих выборах в Рийгикогу получить от избирателей сильный мандат. Это непростая задача. Нам ничего не дано априори, мы должны заработать доверие избирателей. Для этого нам следует сначала посмотреть внутрь нашей партии. Нас оценивают не только по нашим словам, но и по нашим поступкам. Наша партия должна суметь принести в общество свежую струю.

При небольшом государстве важно, чтобы люди делились своим трудовым опытом во всем государстве. Нам нужны знания, освоенные политиками и чиновниками в частном секторе, и знания частного сектора в государственном. Успех государства обеспечивает то, когда каждый чиновник и политик умеет увидеть разные связи и возможности общества, а не только препятствия. Таким образом, необходима ротация среди членов Рийгикогу, чиновников и в частном секторе таким образом, чтобы никто не оставался на своем посту целую вечность. Катящиеся камни мхом не обрастают.

Дискуссии в обществе становятся все больше и больше популистскими. Для того, чтобы выступить с идеей, что на самом деле следует предпринять, нужна смелость. Даже если эти идеи не популярны. Несложно найти причины, почему надо противостоять каким-либо идеям, намного сложнее идеи дальше развивать. Хотя мы знаем, что существует большое количество неизбежных развитий общества, которыми нам придется заняться: старение общества, недостаток ресурсов для выплат пенсий, финансирования научной и развивающей деятельности, а также финансирования высшего образования, — если указать только несколько из них. От нас ждут ясных, а не популистских ответов на эти вопросы. В нашей партии много людей, которые смогут решить обе части уравнения, и предложить обоснованные и взвешенные идеи. Именно поэтому наша избирательная платформа должна основываться на проблемах, и в тоже время она должна быть достаточно конкретной.

Общество устало от тяжб внутри партий. Я искренне верю, что в нашей партии много умных людей. Мы все имеем свои сильные и слабые стороны, свои знания и умения. Мы друг друга дополняем. Но являемся ли мы командой, если боремся друг против друга? Если мы тратим время, споря, кто из нас лучше, кто хуже, будет ли от этого польза для Эстонии?

Вы услышите обзор отчета за хозяйственный год. В таких больших долгах партия никогда раньше не была, кроме того, нам нужны деньги для избирательной кампании. Для этого явно не хватит исчислений из государственного бюджета. Будем честными и признаем это. Я не могу свыкнуться с мыслью, что у нас долги. У нас было много спонсоров, особенно среди предпринимателей. Мы им благодарны. Надеемся, что наше мировоззрение найдет поддержку и в будущем.

Но я не хочу идти к кому-нибудь просить милостыню. Пожертвования заслуживают почет. Призываю сейчас всех — простых членов партии, членов Рийгикогу, учредителей партии, предпринимателей, всех, кто считает важными те же ценности и желает, чтобы выборы прошли для нас успешно, внести свой вклад в границах возможностей. Каждое пожертвование приветствуется. Пусть это будет 5, 10, 25 или 1000 евро. Члены партии, которые благодаря ее поддержке оказались избранными, могли бы, разумеется, пожертвовать больше. Все это пойдет на пользу общей цели. Начнем сразу сегодня здесь! Сегодня здесь по залу ходят юноши и девушки с платежными терминалами, вы сможете сразу сделать денежные переводы, в которых наша партия очень нуждается.

Дорогие соратники!





Мы должны открыто говорить о причинах, по которым мы сейчас в оппозиции. В противном случае мы можем остаться по-прежнему в оппозиции, несмотря на достижение отличных результатов на выборах, так как другие партии могут предпочесть создание коалиции с любой другой партией, кроме партии Реформ.

Наши высокие рейтинги в данный момент — иллюзия, которую еще требуется заполнить содержанием. На сегодняшний день все партии на выборах в Рийгикогу в 2019 году получили ровно 0 голосов. А если мы продолжим по-прежнему собою любоваться, то для обеспечения поддержки и реального сбора голосов времени уже не останется. Кроме конструктивной критики деятельности правительства от нас ждут представления позитивных идей со своей стороны. И наш избиратель ждет от нас, что мы представим обе части уравнения — также то, где взять деньги для осуществления этих идей. Впервые через много лет мы идем на выборы в оппозиции, поэтому мы должны сами применить вдвое больше сил. Все должны стараться. Не должно быть так, что от председателя и генерального секретаря ждут, что они все сделают. До выборов осталось меньше года.

Может сейчас вы ждете от меня, как от кандидата в председатели партии Реформ, что я в своей речи буду критиковать другие партии или их руководителей, сказав, что один глупый, а другой злой и т.д. Но я этого делать не буду. Я искренне надеюсь и верю, что все партии Эстонии желают своему государству всего самого лучшего, только понимание того, что лучше всего, у нас разное. Я уверена, что у партии Реформ лучшие идеи для лучшего будущего Эстонии, и я верю, что избиратели понимают это и без критики в сторону других партий. Это не означает, что мы не должны обсуждать их идеи. Я хотела бы провести деловое обсуждение вызовов, которые стоят перед нашим обществом, так, чтобы от этого выиграла вся Эстония. Я призываю председателей других партий также участвовать в обсуждениях, а не соревноваться в том, кто наберет балл за осуществление идеи.

Уважаемые соратники





Я понимаю важность ситуации и груз ответственности, которые я, являясь кандидатом на пост председателя партии, на себя принимаю. Ситуация, когда партия Реформ находится в оппозиции и не может сформировать будущее Эстонии, для меня невыносима. Я обещаю вам, что я сделаю все, чтобы это изменить. Я также понимаю, что просто невозможно взять всю эту ответственность только на свои плечи, для этого нужна команда. Партия сильна только настолько, насколько сильна связь, объединяющая ее членов. И руководитель силен только настолько, насколько сильна его команда. Я верю, что строительство сильной и умной самостоятельной Эстонии будущего является нашей совместной целью. Я верю, что если мы будем вместе работать во имя такой Эстонии, то от этого выиграют все. Я верю в членов партии Реформ! Я верю в Эстонию!"