Кая Каллас: испытанием для экономики Эстонии является создание добавочной стоимости

В своем выступлении на посвященном вопросам экономики собрании Партии реформ председатель Партии реформ Кая Каллас отметила, что Эстония нуждается в предпринимательстве, которое создавало бы высокую добавочную стоимость. Это позволило бы платить более высокие зарплаты и поддерживать нуждающихся в помощи.

”Раньше сильными сторонами Эстонии были находящиеся в порядке финансы и сильное э-государство. К сожалению, действующее правительство не справляется ни с первой, ни со второй задачей. Можно заметить стремление разрушить работающие системы, например, систему пенсионного страхования. Делаются попытки любыми средствами навязать бесплатный общественный транспорт, хотя для людей важнее отремонтированные дороги и удобное расписание общественного транспорта”.

Председатель Партии реформ считает, что нынешнее правительство не считает развитие э-государства приоритетным направлением и недостаточно внимания уделяет этой теме.

”По-прежнему слабостью Эстонии является недостаточная дигитализация предпринимательства и доступность скоростного интернет-подключения. Это, в свою очередь, замедляет рост производительности, поскольку время и энергия тратятся не на результат, а на процесс. Потерянное время — это потерянные деньги”, — добавила Каллас.