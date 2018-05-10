Кая Каллас: финансирование научно-исследовательской деятельности играет важную роль в благосостоянии будущего Эстонии

Опрос на тему будущего образования, проведенный специально по случаю семинара, показал, что 74% поддерживают повышение финансирования до 1% от ВВП в научно-исследовательскую деятельность, 70% респондентов считают, что предприятия должны также вносить свой вклад в это. ”Хотя роль компаний в этом важна, инновация — это не только их дело. У нас нет крупных корпораций, которые проводят исследования и разработки. В первую очередь, предпринимателям необходимо оказывать поддержку в прикладных исследованиях”, — сказала Каллас, добавив, что научно-исследовательская деятельность нуждается в дополнительном государственном финансировании.

Юхан Кивиряхк сказал, что общественность единодушно поддерживает распределение 1% от ВВП в научно-исследовательской деятельности. ”Эта поддержка даже больше, чем выделенные, 2% на нужды государственной обороны. Таким образом не стоит считать, что избиратели ждут от политических партий обещаний в стиле ”много денег и сразу”. Скорее они с пониманием относятся к будущему, которое направленно на научно-исследовательские инвестиции”, — объяснила она.

Семинар ”Основанная на знаниях Эстония — как этого достичь” проходит сегодня в Таллиннском научном парке Tehnopol, в доме Кибернетики.