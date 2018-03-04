Кавалер президентской награды переживает за молодое поколение математиков

Кавалер Ордена Белой звезды IV степени и доцент кафедры математики Таллиннского университета Мадис Лепик утверждает, что будущее математического образования в Эстонии не столь уж безоблачно. Журналист Сулев Олль пишет в ”Учительской газете”, что нынешними высокими рейтингами в исследованиях PISA и TIMSS школы обязаны исключительно энтузиастам и профессионалам в области математики.

По мнению Лепика, в Эстонии нужно гораздо чаще, а главное, как можно быстрее, поощрять в поте лица работающих учителей математики, причем как морально, так и финансово. В противном случае, утверждает он, достигнутый высокий уровень может начать стремительно падать: ”Глядя в будущее, я предвижу возникновение серьезных проблем, особенно в связи с подрастающим поколением преподавателей математики”.

Тревогу Мадиса Лепика подкрепляет красноречивая статистика, опубликованная на сайте Министерства науки и образования. Прежде всего, его пугает тот факт, что более 55% нынешних учителей математики — это люди старше 50 лет, а тех, кому уже больше 60 лет, почти 25%. В то же время математиков моложе 30 лет в школах Эстонии только порядка 7%. ”Другими словами, если поколение 60+ приняло бы решение отправиться на пенсию, то на смену ему пришло бы в три раза меньше молодых математиков”, — уточняет кавалер президентской награды.

Таково видение будущего, однако руководители школ не могут найти учителей математики уже сейчас. Лет через десять их будет днем с огнем не сыскать, уверен Лепик. К сожалению, как в ТУ, так и в ТЛУ обучающихся по этой специальности студентов можно сосчитать по пальцам одной руки. Сами выпускники гимназий утверждают, что профессия учителя слишком тяжела, а оплата их труда непропорционально низка.

”Для повышения престижа профессии учителя Эстонское государство должно в скорейшем порядке предпринять решительные шаги”, — уверен Мадис Лепик, предлагая выплачивать студентам-математикам дополнительные стипендии. Говоря же о зарплате учителей, доцент ТЛУ подчеркивает, что она должна быть гораздо выше средней по стране.

Также учитель учителей советует разработать систему, которая гарантировала бы преемственность авторов учебной литературы — сейчас это головная боль одних лишь коммерческих издательств.

По словам Лепика, требования снизились уже настолько, что отныне выучиться на учителя математики в магистратуре ТЛУ можно, имея степень бакалавра по другой специальности — физика, инженера и др. Бакалаврские программы вуза по математике, экономической математике и анализу данных были обновлены в надежде на то, что часть будущих выпускников бакалавриата продолжит свою учебу в магистратуре.