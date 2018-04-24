24.04.2018, 20:54

Каур Кендер: эстонцы помнят, что в СССР на них давили, мол, учите русский, — и сейчас делают с русскими ровно то же самое

 (143)
"если появится гражданство ЕС, откажусь от ЭР"
rus.delfi.ee
EST 78
Kaur Kender
Kaur KenderFoto: Priit Simson

24 апреля Комитет по петициям Европейского парламента рассмотрел петицию о правах неграждан, поданную в июне 2016 года евродепутатами Яной Тоом (Эстония), Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданок (Латвия).

Петицию, призывающую обратить внимание на политическое бесправие неграждан (в частности, на то, что неграждане не имеют права голосовать на выборах в Европарламент и пользоваться свободой передвижения) подписали более 20 тысяч жителей Эстонии и Латвии.

Интерес к этой теме велик — в зале заседаний был практически аншлаг. Вначале Комитет по петициям заслушал мнения экспертов — Сюзанны Тёнсманн, Мартиньша Папаринскиса и Анджелы ди Грегорио. От лица подателей петиции выступил эстонский писатель Каур Кендер: ”То, что происходит с негражданами, — катастрофа. У них нет политических прав… Эстонцы помнят, что в СССР на них давили, мол, учите русский, — и сейчас делают с русскими ровно то же самое. И нам кажется, что у нас есть право это делать, мы же национальное государство”.

”Если появится однажды европейское гражданство, я сразу же откажусь от эстонского, — продолжил Кендер. — Я не хочу вечно находиться в пространстве разговоров о том, что Гитлер проиграл, Сталин оккупировал и так далее. Ситуация в Эстонии напоминает мне одну страну, в которой евреи рассматривались как экзистенциальная угроза государству. Это не должно повториться в сердце Европы. Надеюсь, что-то все-таки изменится".

ТОП

Яна Тоом обратила внимание на то, что количество неграждан в Эстонии сокращается в первую очередь потому, что они умирают или берут гражданство РФ, натурализация играет не такую уж большую роль: ”Те, кто, как мой коллега Урмас Паэт, говорит, что всё дело в мотивации, неправы: да, сто тысяч человек получили гражданство по натурализации — но из остальных многие выучить язык просто не могут, это в основном пожилые люди”.

Всего одного голоса не хватило, чтобы оставить петицию открытой и обсуждать ее дальше, и это был голос эстонского евродепутата Ивари Падара: он единственный из социал-демократов проголосовал против. Однако Комитет прислушался к тем, кто счел, что проблему неграждан нельзя обойти молчанием, и решил выразить позицию Европарламента, послав запросы правительствам Эстонии и Латвии, а также Европейской комиссии. С этим решением согласился и Каур Кендер.

”С учетом всех интриг и давления перевес в один-единственный голос — отличный результат, — считает Яна Тоом. — Мы громко говорим о проблеме, нас слышат, по итогам заседания будут предприняты конкретные действия. И мы будем продолжать подбрасывать угли в огонь. Сразу после голосования мы подали новую петицию, касающуюся прав лиц с "неопределенным гражданством" в Эстонии. В ней мы упираем на то, что люди, которым Эстония не дала и не дает гражданства, не обладают равными с другими гражданами ЕС правами, и приводим юридические доводы в пользу того, что проблема неграждан может быть решена на уровне ЕС”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Полиция признает свою недоработку в ситуации, которая привела к убийству нарвитянки на рабочем месте

24.04.2018
Полиция сделала недостаточно для предотвращения убийства 42-летней Елены, произошедшего в минувшую субботу в принадлежавшем ей салоне красоты на улице Юхкенталли, где нарвитянка была единственным работником.
Подробнее

Каур Кендер: эстонцы помнят, что в СССР на них давили, мол, учите русский, — и сейчас делают с русскими ровно то же самое

24.04.2018
24 апреля Комитет по петициям Европейского парламента рассмотрел петицию о правах неграждан, поданную в июне 2016 года евродепутатами Яной Тоом (Эстония), Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданок (Латвия).
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые подробности убийства нарвитянки, закрытие Delavue и утечка данных эстонских интернет-пользователей

24.04.2018
Полиция сделала недостаточно для предотвращения убийства 42-летней Елены, произошедшего в минувшую субботу в принадлежавшем ей салоне красоты на улице Юхкенталли, где нарвитянка была единственным работником. Об этом, а также о закрытии Delavue, утечке данных эстонских интернет-пользователей и других новостях читайте в нашей подборке.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106321001
178,20 €
106,92 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €

В Латвии найдено тело пропавшего прокурора: женщину убили из корыстных побуждений

24.04.2018
По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 13 апреля было найдено тело бывшего прокурора отдела по расследованию преступлений тоталитарных режимов Генеральной прокуратуры Бируты Лозе. На теле констатированы следы насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний знакомый Лозе.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Ратас в ООН: наша главная цель — предотвращать конфликты и кризисы

24.04.2018
Премьер-министр Юри Ратас заявил сегодня на представительной конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по миротворчеству и поддержанию мира, что следует стремиться к достижению мира и его сохранению вместо того, чтобы заниматься последствиями конфликтов. По словам Юри Ратаса для того, чтобы мир стал лучше и более безопасным, следует лучше сосредоточиться на устранении причин конфликтов и кризисов.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


У берегов Нигерии пираты захватили 12 членов экипажа голландского судна

24.04.2018
Пираты недалеко от нигерийского порта Порт-Харкорт, в Гвинейском заливе, напали на грузовой корабль, принадлежащий голландской компании ForestWave, и захватили 12 из 14 членов экипажа, сообщает NL Times.
Подробнее