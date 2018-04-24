Каур Кендер: эстонцы помнят, что в СССР на них давили, мол, учите русский, — и сейчас делают с русскими ровно то же самое

24 апреля Комитет по петициям Европейского парламента рассмотрел петицию о правах неграждан, поданную в июне 2016 года евродепутатами Яной Тоом (Эстония), Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданок (Латвия).
Петицию, призывающую обратить внимание на политическое бесправие неграждан (в частности, на то, что неграждане не имеют права голосовать на выборах в Европарламент и пользоваться свободой передвижения) подписали более 20 тысяч жителей Эстонии и Латвии.
Интерес к этой теме велик — в зале заседаний был практически аншлаг. Вначале Комитет по петициям заслушал мнения экспертов — Сюзанны Тёнсманн, Мартиньша Папаринскиса и Анджелы ди Грегорио. От лица подателей петиции выступил эстонский писатель Каур Кендер: ”То, что происходит с негражданами, — катастрофа. У них нет политических прав… Эстонцы помнят, что в СССР на них давили, мол, учите русский, — и сейчас делают с русскими ровно то же самое. И нам кажется, что у нас есть право это делать, мы же национальное государство”.