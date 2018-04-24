Каур Кендер: эстонцы помнят, что в СССР на них давили, мол, учите русский, — и сейчас делают с русскими ровно то же самое

”Если появится однажды европейское гражданство, я сразу же откажусь от эстонского, — продолжил Кендер. — Я не хочу вечно находиться в пространстве разговоров о том, что Гитлер проиграл, Сталин оккупировал и так далее. Ситуация в Эстонии напоминает мне одну страну, в которой евреи рассматривались как экзистенциальная угроза государству. Это не должно повториться в сердце Европы. Надеюсь, что-то все-таки изменится".

Яна Тоом обратила внимание на то, что количество неграждан в Эстонии сокращается в первую очередь потому, что они умирают или берут гражданство РФ, натурализация играет не такую уж большую роль: ”Те, кто, как мой коллега Урмас Паэт, говорит, что всё дело в мотивации, неправы: да, сто тысяч человек получили гражданство по натурализации — но из остальных многие выучить язык просто не могут, это в основном пожилые люди”.

Всего одного голоса не хватило, чтобы оставить петицию открытой и обсуждать ее дальше, и это был голос эстонского евродепутата Ивари Падара: он единственный из социал-демократов проголосовал против. Однако Комитет прислушался к тем, кто счел, что проблему неграждан нельзя обойти молчанием, и решил выразить позицию Европарламента, послав запросы правительствам Эстонии и Латвии, а также Европейской комиссии. С этим решением согласился и Каур Кендер.

”С учетом всех интриг и давления перевес в один-единственный голос — отличный результат, — считает Яна Тоом. — Мы громко говорим о проблеме, нас слышат, по итогам заседания будут предприняты конкретные действия. И мы будем продолжать подбрасывать угли в огонь. Сразу после голосования мы подали новую петицию, касающуюся прав лиц с "неопределенным гражданством" в Эстонии. В ней мы упираем на то, что люди, которым Эстония не дала и не дает гражданства, не обладают равными с другими гражданами ЕС правами, и приводим юридические доводы в пользу того, что проблема неграждан может быть решена на уровне ЕС”.