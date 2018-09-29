Катри Райк вступила в Социал-демократическую партию и будет баллотироваться в Рийгикогу

О своем вступлении в партию Райк сообщила сегодня на заседании Совета уполномоченных социал-демократов.

”Я буду баллотироваться в Рийгикогу, так как хочу внести еще больший вклад в развитие Ида-Вирумаа и Нарвы, в благополучие здешних жителей. Мне также близки и вопросы образования — прежде всего, хочу развить идею о совместной школе, достичь общего понимания в этой теме и приступить к реализации идеи”, — прокомментировала свое решение Райк.

Лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский выразил одобрение тому, что команда соцдемов пополнилась благодаря такой блестящей личности, как Катри Райк, которая привнесла в партию ряд свежих и прогрессивных идей. ”От вступления Катри в партию выиграют не только социал-демократы, но и образование Эстонии, Ида-Вирумаа и особенно Нарва, патриотом которой является Катри”, — отметил Осиновский.