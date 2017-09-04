Катри Райк: Нарвой нельзя руководить смсками из зала суда

По мнению ректора Академии внутренней безопасности и ранее долгое время руководившей Нарвским колледжем Тартуского университета Катри Райк, Нарва не заслуживает в качестве городских руководителей персон, которые ассоциируются или связаны с коррупцией и должностными преступлениями.

Напомним, что на прошлой неделе Эдгар Сависаар получил от своих нынешних сторонников предложение стать после выборов мэром Нарвы, и он не исключает такого своего решения. Но это при условии, что его избирательный союз получит в приграничном городе много голосов. Сависаар при этом обвиняется в получении и требовании взяток и отмывании денег, и потому был отстранен от должности мэра Таллинна, пишет Eesti Päevaleht.

”Мне жаль, что Сависаар остался в прошлом”, — прокомментировала деятельность одного из главных ньюсмейкеров этого лета Катри Райк. Она и сама принимает участие в местных выборах, баллотируясь первым номером от нарвского избирательного союза ”Наша Нарва” и претендуя на кресло мэра.

Райк уверена, что третий по величине город Эстонии необходимо вывести из застоя, который царил в нем до сих пор. ”Эдгар Сависаар, который сегодня говорит, что будет баллотироваться в одном списке с бизнесменами Мыйзом и Сыырумаа в Таллинне, но завтра хочет, возможно, стать мэром Нарвы, точно не создаст для Нарвы успешного будущего. Образно говоря, Нарвой нельзя руководить смсками из зала суда”, — уверена Райк. (СМС — это также сокращение от Сависаар-Мыйз-Сыырумаа — прим.ред.)

По оценке Райк, Сависаар может сыграть на то, что в горсобрании Нарвы после выборов больше не будет центристского большинства и единовластия, и у центристов возникнет необходимость в создании коалиции — тогда Сависаара и могут позвать в мэры. Райк говорит, что такого нельзя исключать, да и сейчас в горсобрании Нарвы сидят трое человек, осужденных по суду, в том числе председатель горсобрания.

Но позиция ее и списка "Наша Нарва" в том, что Нарва не заслуживает в качестве городских руководителей персон, которые ассоциируются или связаны с коррупцией и должностными преступлениями.