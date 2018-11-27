27.11.2018, 12:20

Катри Райк наградила Анвельта знаком за заслуги перед МВД

 (5)
rus.delfi.ee
EST 1
Katri Raik kinnitati siseministriks
Katri Raik kinnitati siseministriksFoto: Jaanus Lensment

Ставшая новым министром внутренних дел Катри Райк представила к служебной награде своего предшественника в должности главы МВД Андреса Анвельта, передает rus.err.ee.

Согласно приказу Райк, Анвельт награжден золотым служебным знаком МВД. В пояснении к приказу указано, что Анвельт отмечен наградой за большой вклад в развитие министерства.

Ничего необычного в данной процедуре нет — согласно уставу МВД, такие награды вручают всем уходящим с должности министрам, канцлерам и вице-канцлерам.

Катри Райк сменила Андреса Анвельта в должности министра внутренних дел 26 ноября.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Керсти Кальюлайд критикует EKRE: последний раз перед замком Тоомпеа так буянил "Интерфронт". Это недопустимо

27.11.2018
Если EKRE оправдала избиение Индрека Таранда тем, что он мешал их выступлению, то президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорит, что за каждым ударом ногой, призывающим к ненависти плакатом и угрозой расправы ответственность несет и политик, собравший сторонников на мероприятие.
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

27.11.2018
26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО | Таранд о вчерашней атаке на митинге EKRE: надеюсь, этот прибой предотвратит цунами насилия

27.11.2018
Социал-демократическая партия на сегодняшней пресс-конференции комментирует события последних дней. В ней должны были принять участие председатель партии Евгений Осиновский, евродепутат Индрек Таранд и министр внутренних дел Катри Райк.
Подробнее



-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
77,40 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
95,40 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
113,40 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
113,40 €
-40% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
107,40 €

Рийгикогу отменил запланированное повышение акцизов на алкоголь

27.11.2018
Депутаты Рийгикогу одобрили поправки к Закону об акцизах, согласно которым устанавливается льготная акцизная ставка на газ для некоторых предприятий и отменяется запланированное на 2019 и 2020 годы повышение акцизов на алкоголь, пишет rus.err.ee.
Подробнее

Тернистый путь Яны Тоом из русской журналистики на вершины эстонской политики

27.11.2018
Без сомнения, Яна Тоом — одна из ярчайших звезд на небосклоне отечественной политики, хотя ее свет последние 4 года доходит к нам отражением из Брюсселя. Кому-то он все равно очень сильно режет глаза, а для других служит маяком и даже источником тепла, но очевидно, что судьба быстро сгорающих и превращающихся в «черные дыры» т. н. «сверхновых» звезд Яне Игоревне не грозит. Она пришла, чтобы остаться.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: Антон Долин: желаю эстонскому кинематографу независимости, нахальности и куража

27.11.2018
В понедельник, 26 ноября, в Таллинне прошла открытая лекция российского кинокритика Антона Долина, приуроченная к международному кинофестивалю PÖFF. Смотрите интервью Rus.Delfi!
Подробнее


Злоключения и достижения на посту министра, или Как Евгения Осиновского "возненавидели" за алкогольные акцизы

27.11.2018
Председатель Социал-демократической партии и бывший министр социальных дел Евгений Осиновский занял пятое место в ТОП самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL. В этом году он мало кого оставил равнодушным. Его влияние на русскоязычное население Эстонии отрицать нельзя — но тут стоит отметить, что оно для кого-то было скорее отрицательным, чем положительным.
Подробнее

Эйнар Виснапуу — король алкоралли

27.11.2018
В бюджет страны в этом году поступит почти на сто миллионов евро меньше, чем прогнозировалось, в прошлом недосчитались 88 миллионов евро. Причина кроется во все набирающей обороты приграничной торговле, пионером которой был Эйнар Виснапуу.
Подробнее

Ликвидация: 10 вещей, которые надо немедленно выбросить из дома

27.11.2018
В каждом доме затаился хлам, даже если его не видно. И если у вас не поднимается рука выбросить что-то, то помните, что вещи, захламляющие дом, препятствуют свободной циркуляции энергии. В таком доме ничего не хочется делать, проявляются апатия, лень, в нем даже трудно дышать, а вещи как бы давят на мозг. Comode составил список 10 вещей, которые вы можете выбросить прямо сейчас.
Подробнее