27.11.2018, 12:20

Катри Райк наградила Анвельта знаком за заслуги перед МВД

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rus.delfi.ee
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Katri Raik kinnitati siseministriks
Katri Raik kinnitati siseministriksFoto: Jaanus Lensment

Ставшая новым министром внутренних дел Катри Райк представила к служебной награде своего предшественника в должности главы МВД Андреса Анвельта, передает rus.err.ee.

Согласно приказу Райк, Анвельт награжден золотым служебным знаком МВД. В пояснении к приказу указано, что Анвельт отмечен наградой за большой вклад в развитие министерства.

Ничего необычного в данной процедуре нет — согласно уставу МВД, такие награды вручают всем уходящим с должности министрам, канцлерам и вице-канцлерам.

Катри Райк сменила Андреса Анвельта в должности министра внутренних дел 26 ноября.

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