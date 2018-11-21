Катри Райк готова как возглавить МВД, так и стать первым номером избирательного списка в Ида-Вирумаа вместо Анвельта

Министр внутренних дел Андрес Анвельт во вторник сообщил, что уходит в отставку и покидает политику, отказавшись баллотироваться в Рийгикогу как первый номер соцдемов в Ида-Вирумаа.

В предварительном списке Райк была вторым номером СДП в Ида-Вирумаа. Катри Райк вступила в СДПЭ в июне 2018 года. С 2001 года она являлась членом партии Res Publica и ее преемника - "Союза Отечества и Res Publica" (IRL), выйдя из партии в октябре 2017 года.

Председатель СДПЭ Евгений Осиновский сказал ERR, что партия в ближайшие дни обсудит кандидатуры на пост министра. Назначение Райк первым номером в Ида-Вирумаа Осиновский поддерживает.