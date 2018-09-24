Католицизм головного мозга? Публицист Каарел Таранд о визите Папы Римского

Таким вот образом религия и церковь в очередной раз вторглись в публичное информационное пространство, в котором их быть совсем не должно. Выражаясь точнее, верховные попы не преминули воспользоваться возможностью расширить сферу своего влияния и укрепить позиций своих организаций во всем обществе, особенно же среди избранных народом представителей публичной власти.

Благодать божью, чего же еще?

По сравнению с мировыми лидерами всех других христианских конфессий Папе Римскому оказана особая честь — для проведения религиозного обряда ему предоставят парадную площадь Таллинна, где он отслужит мессу для заранее зарегистрировавшихся людей. Не стоит надеяться на то, что в ходе богослужения он глубже раскроет своё понимание мира или ознакомит публику с фундаментальными представлениями о ликвидации и без того исчезающего голода или методах борьбы с климатическими изменениями антропогенного происхождения. Вот увидите, если не в ходе мессы, то где-то в более чистом месте папа наверняка попытается поцеловать землю, а также раздать направо и налево божью благодать.

Есть в этой благодати что-то нелогичное. Если главные герои церковной мифологии вечны и нетленны, а по представлениям верующих людей души всех смертных находятся под присмотром этих бессмертных святых, то почему тогда наместникам Бога на Земле приходится вновь и вновь подтверждать молитвы паствы, словно у более ранних благословений закончился срок годности? Что, срок годности благословения папы Римского Иоанна Павла Второго, побывавшего в Таллинне 25 лет тому назад, безнадёжно истек?

Путаницу усиливает то, что хотя патриарху Константинопольскому Варфоломею Первому во время его визита в Эстонию в 2013 году и не предоставили возможность выступить на главной площади страны, ему тем не менее удалось в ходе своего турне по стране благословить целых три острова: Кихну, Муху и Сааремаа. Местные детишки спели и сплясали для старца, а настроение было приподнятое. Но вот благословение лидера какой из христианских конфессий круче всего и какое из них будет действовать, если отношения между патриархами закончатся церковным расколом?

Быть может, своеобразные ритуалы и странные одеяния отцов церкви как раз и было бы правильнее воспринимать как отдельную отрасль шоу-бизнеса, которая по сути ничем не отличается от какого-нибудь городского марафона или мегаконцерта звезды тяжёлого рока на певческом поле. Если и отличается, то только тем, что церковное представление не хозрасчётное и бесприбыльное, а также тем, что часть публики не согласилась бы купить на него билеты за несколько десятков евро (на мессу папы билеты и не продают).

Некоторые элементы рыночной экономики у папского визита все-таки есть — судя по информации на сайте визита, билеты продавались на молодёжную встречу, а также собирались пожертвования от состоятельных эстоноземельцев. В основном же предстоящий визит папы местное ответвление католической церкви использует как возможность запустить свои ручонки в чужие карманы. Вот и столичные власти выдали деньги на ремонт католического собора, что никак нельзя считать целевым расходованием общественных средств.

Будьте бдительны!

В связи с этим вспоминается один эпизод 18-летней давности, когда мне посчастливилось принять участие в саммите тысячелетия ООН в Нью-Йорке, где по этому случаю собрались главы 150 государств. Предпринятые меры безопасности и передвижения политиков стали причиной такого хаоса на Манхеттене, что тогдашний мэр Рудольф Джулиани потребовал в решительной форме возместить ущерб, нанесённый экономике города и его жителям.

Не знаю, раскошелились ли страны-участницы саммита или ООН, но принцип понятен и такой же требовательности стоило бы ждать и от мэра Таллинна. Тем более, что главы государств уполномочены принимать решения, влияющие на будущее мира и всего человечества, то есть их действия могут принести реальную пользу. Однако этого же самого нельзя сказать о главах церквей, выступай они хоть каждый по отдельности, хоть единым хором.