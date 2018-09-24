Католицизм головного мозга? Публицист Каарел Таранд о визите Папы Римского

В преддверии религиозного шоу Папы Римского аж на самой главной площади Эстонии публицист Каарел Таранд напоминает читателям ”Учительской газеты” о связи православной церкви с российскими спецслужбами и стереотипном отношении к мечетям в Европе как к рассадникам терроризма, а также спрашивает у фанатов католицизма, что такого полезного для нашей страны сделал их попсовый идол Франциск, что ему был выписан столь щедрый бланковый вексель?
Во вторник, 25 сентября, в Эстонию с кратким визитом прибудет Папа Римский Франциск. Принимающая сторона, конечно же, сделает всё возможное, чтобы пожилой иностранец чувствовал себя здесь как дома в течение считанных часов. Одни будут суетиться, исполняя согласно протоколу свои служебные обязанности. Другие — в том числе далекие от веры люди — поддадутся ажиотажу по той причине, что это ведь очень важно, ”что слон думает об эстонцах”. Другими словами, во имя сохранения нашей государственности, а также ради повышения репутации и международного престижа Эстонии, следует трудиться не покладая рук как по ночам, так и в выходные дни.
Несмотря на то, что ни Святой Престол, ни абсолютный монарх государства-города Ватикан не может принести никакой конкретной пользы Эстонии или любой другой стране, шумная подготовка к визиту папы началась еще в марте. С того времени помимо публикации информации организационного характера не прекращалось и бесконечное генерирование пресс-выделений нулевого содержания.
Таким вот образом религия и церковь в очередной раз вторглись в публичное информационное пространство, в котором их быть совсем не должно. Выражаясь точнее, верховные попы не преминули воспользоваться возможностью расширить сферу своего влияния и укрепить позиций своих организаций во всем обществе, особенно же среди избранных народом представителей публичной власти.
Благодать божью, чего же еще?
По сравнению с мировыми лидерами всех других христианских конфессий Папе Римскому оказана особая честь — для проведения религиозного обряда ему предоставят парадную площадь Таллинна, где он отслужит мессу для заранее зарегистрировавшихся людей. Не стоит надеяться на то, что в ходе богослужения он глубже раскроет своё понимание мира или ознакомит публику с фундаментальными представлениями о ликвидации и без того исчезающего голода или методах борьбы с климатическими изменениями антропогенного происхождения. Вот увидите, если не в ходе мессы, то где-то в более чистом месте папа наверняка попытается поцеловать землю, а также раздать направо и налево божью благодать.
Есть в этой благодати что-то нелогичное. Если главные герои церковной мифологии вечны и нетленны, а по представлениям верующих людей души всех смертных находятся под присмотром этих бессмертных святых, то почему тогда наместникам Бога на Земле приходится вновь и вновь подтверждать молитвы паствы, словно у более ранних благословений закончился срок годности? Что, срок годности благословения папы Римского Иоанна Павла Второго, побывавшего в Таллинне 25 лет тому назад, безнадёжно истек?
Путаницу усиливает то, что хотя патриарху Константинопольскому Варфоломею Первому во время его визита в Эстонию в 2013 году и не предоставили возможность выступить на главной площади страны, ему тем не менее удалось в ходе своего турне по стране благословить целых три острова: Кихну, Муху и Сааремаа. Местные детишки спели и сплясали для старца, а настроение было приподнятое. Но вот благословение лидера какой из христианских конфессий круче всего и какое из них будет действовать, если отношения между патриархами закончатся церковным расколом?
ТОП
Быть может, своеобразные ритуалы и странные одеяния отцов церкви как раз и было бы правильнее воспринимать как отдельную отрасль шоу-бизнеса, которая по сути ничем не отличается от какого-нибудь городского марафона или мегаконцерта звезды тяжёлого рока на певческом поле. Если и отличается, то только тем, что церковное представление не хозрасчётное и бесприбыльное, а также тем, что часть публики не согласилась бы купить на него билеты за несколько десятков евро (на мессу папы билеты и не продают).
Некоторые элементы рыночной экономики у папского визита все-таки есть — судя по информации на сайте визита, билеты продавались на молодёжную встречу, а также собирались пожертвования от состоятельных эстоноземельцев. В основном же предстоящий визит папы местное ответвление католической церкви использует как возможность запустить свои ручонки в чужие карманы. Вот и столичные власти выдали деньги на ремонт католического собора, что никак нельзя считать целевым расходованием общественных средств.
Будьте бдительны!
В связи с этим вспоминается один эпизод 18-летней давности, когда мне посчастливилось принять участие в саммите тысячелетия ООН в Нью-Йорке, где по этому случаю собрались главы 150 государств. Предпринятые меры безопасности и передвижения политиков стали причиной такого хаоса на Манхеттене, что тогдашний мэр Рудольф Джулиани потребовал в решительной форме возместить ущерб, нанесённый экономике города и его жителям.
Не знаю, раскошелились ли страны-участницы саммита или ООН, но принцип понятен и такой же требовательности стоило бы ждать и от мэра Таллинна. Тем более, что главы государств уполномочены принимать решения, влияющие на будущее мира и всего человечества, то есть их действия могут принести реальную пользу. Однако этого же самого нельзя сказать о главах церквей, выступай они хоть каждый по отдельности, хоть единым хором.
В случае с папским представлением темы для размышлений появляются в связи с еще парочкой проблем. При конституционном равенстве всех конфессий отношение общества ко всем церквям тоже должно было бы быть равным. Тем не менее, нам известно, что компетентные лица связывают управляемую из Москвы православную церковь с работой на российские спецслужбы, а мусульманские мечети по всей Европе считаются рассадниками терроризма. Так что же дает основание для выписывания по каким-то благородным и честным мотивам бланкового векселя католической церкви?
Во-вторых, пускай отношение взрослых людей к вере продолжает оставаться их собственным делом, но церкви всегда были ловцами душ несовершеннолетних, не гнушавшимися использовать в своих интересах в том числе и систему образования. У нас сейчас на повестке дня очень активно стоит вопрос о негативном влиянии учебы в русскоязычной общеобразовательной школе на способность молодежи справляться в будущем. Так какая же разница между русскоязычностью и богоугодностью, которые пестуются с помощью сети т.н. христианских школ, если общеобразовательные учебные учреждения должны быть едины на основе знаний и доказательств?
Папский перформанс таки состоится, но давайте сохранять бдительность в отношении того, что будет после шоу — церковные дела должны как можно быстрее переехать обратно в приватную сферу, чтобы не обременять публичное пространство ни пресс-выделениями, ни финансовыми расходами.