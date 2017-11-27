Каток на улице Харью открыт

фото иллюстративное Foto: Rauno Volmar

Вчера в центре Таллинна, на улице Харью, открылся каток. Он принимает посетителей ежедневно с 10 часов утра до 10 часов вечера. Таллинским школам для бесплатного проведения уроков физкультуры выделено время с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 часов вечера.