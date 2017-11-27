Каток на улице Харью открыт

Вчера в центре Таллинна, на улице Харью, открылся каток. Он принимает посетителей ежедневно с 10 часов утра до 10 часов вечера. Таллинским школам для бесплатного проведения уроков физкультуры выделено время с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 часов вечера.
Однако для проведения урока руководитель группы должен предварительно зарегистрироваться.
На месте можно взять за 3 евро в час напрокат коньки.
По традиции, ежегодно на катке вводятся новинки. Нынче это прокат защитных шлемов, причем для учеников таллинских школ во время проводимых на катке уроков физкультуры, их использование будет бесплатным.
Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, за время существования катка (с 2006 года) его посетили более 300 тысяч человек.