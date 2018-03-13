Каток на пруду Шнелли закрыт: выходить на лед опасно!

Наблюдавшееся в последнее время потепление привело к тому, что лед пруда стал рыхлым и на нем появились трещины. Поэтому кататься на коньках на пруду Шнелли небезопасно.

”Мы просим с сегодняшнего дня больше не выходить на лед”, — призвал старейшина района Кесклинн Владимир Свет в пресс-релизе.

Он добавил, что открытие катка на пруду Шнелли стало хорошим опытом для управы, который будет учитываться в последующие годы.

”Поскольку жители города активно пользовались катком и хвалили его, то мы постараемся следующей зимой открыть его раньше, — отметил Свет. — Кроме этого управа района сделает все от нее зависящее, чтобы лед постоянно расчищали, а рядом с катком был регулярный прокат коньков”.

По словам Света, наибольшее количество любителей покататься на коньках пришло на каток 24 февраля, когда был организован прокат коньков, а по случаю Дня независимости всем предлагали горячий чай и пирожки.

Прямо на пруду Шнелли можно было на большом экране посмотреть речь президента Эстонской Республики и насладиться фейерверком.