Катар отменил визы для граждан 80 стран, в том числе и Эстонии

С 9 августа Катар отменил визы для граждан 80 стран, в том числе и для Эстонии. Согласно новой схеме, гражданам 33-х стран (главным образом из Шенгенской зоны) теперь не надо покупать визы, и они могут находиться в Катаре до 90 дней. Для въезда в Катар требуется только паспорт.

Гражданам еще 47 стран, в том числе США, Великобритании и Японии, разрешено находиться в Катаре без виз до 30 дней, но этот срок можно удлинить еще на 30 дней.

"Катар теперь — самое открытое государство в регионе", — заявил руководитель агентства Туризма Катара Хасан аль-Ибрагим. "Мы с радостью приглашаем гостей оценить наше знаменитое гостеприимство, культурное наследие и природное богатство", — добавил он.