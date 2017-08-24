Катамаран Karolin ударился в Таллинне носом о причал, рейс пришлось отменить

Катамаран Karolin компании Linda Line, который обслуживает линию Таллинн-Хельсинки, из-за неисправности оборудования в четверг столкнулся носовой частью с причалом, в связи с чем он был снят с линии для установления причины неисправности.

Об этом в четверг, 24 августа, сообщила пресс-служба Linda Line, уточнив, что люди при этом не пострадали.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел в 13:00 на причале у таллиннского Горхолла, передает rus.err.ee.

По словам директора Linda Line Энн Рохула, на судне возникла проблема с электроникой, нарушившая управление водометными подруливающими устройствами, и катамаран снесло носом на причал. "Хотя в это время дул сильный северный ветер, погода в этом инциденте роли не играла", — добавил Рохула.

Он пояснил, что судно не получило существенных повреждений, но до его возвращения на линию необходимо найти и устранить ошибку в электронике.