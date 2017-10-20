Каталония по примеру Эстонии захотела построить э-государство: последняя от политической подоплеки открещивается

На прошлой неделе крупное испанское издание El Pais написало о том, что Каталония скрыла от центрального правительства планы по созданию основанного на эстонской модели э-государства.

По данным издания, ”строители электронной Каталонии” воодушевились именно Эстонией и даже встречались по этому вопросу с эстонскими экспертами. Например, в мае президент Каталонии Карлес Пучдемон встретился с состоящей из восьми членов эстонской делегацией, чтобы обсудить успех Эстонии на поприще цифровой государственности. Кроме того, в Эстонии с целью общения с местными экспертами несколько раз побывал основатель SmartCatalonia.

Уже сейчас Каталонию называют самым развитым регионом Испании по части э-услуг.

Официальные представители Эстонии между тем сообщили изданию, что любое консультирование Каталонии в сфере ИТ было сосредоточено только на этой сфере и ни в ни в коем случае не на политике.

”Эстония поддерживает целостность Испании и неоднократно и неизменно об этом говорила, — заявил вице-канцлер по государственным инфотехнологиям Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут. — Эстония всегда охотно делилась своим опытом в сфере э-государственности и консультировала по этому вопросу более стони регионов и стран мира. Кроме того, эстонские предприятия разрабатывали решения и помогали в построении э-администраций примерно 60 странам”.

Отмечается, что при помощи системы по типу эстонской правительство Каталонии могло бы отключиться от общеиспанских сетей и защитить свои данные от возможных атак со стороны центральной власти.