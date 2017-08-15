Кассир Maxima отказалась говорить с клиентом на эстонском языке

В июле жительница Таллинна Карина посетила расположенный возле центрального рынка магазин Maxima, где девушка столкнулась с неприятным обслуживанием, когда пожилая кассирша пробила ей в чек дополнительный товар.

Когда Карина сказала об этом кассирше, то женщина ответила на критику оскорблениями, пишет Õhtuleht.

Карина отметила, что так общаться не красиво, а также попросила, чтобы сотрудница магазина отдала ей и стоящей позади женщине чеки, чтобы они смогли перепроверить сумму покупок.

Возмущенная поведениемкассирши девушка потребовала извинений. Продавщица, в свою очередь, ответила на русском, что ни перед кем не извиняется — скорее соберет вещи и уйдет с работы.

Карина напомнила продавщице, теперь уже на русском языке, что она работает в Эстонии, и попросила говорить с ней на государственном языке. Женщина же ответила, что говорит с клиентами только на языке Евросоюза - то есть на русском.

Руководитель коммуникаций Maxima Екатерина Любобратец более подробно рассказала Delfi о произошедшем:

"Неприятный инцидент был вызван тем, что товары двух разных клиентов были на кассовой ленте не разделены, и девушке пробили покупки другого клиента. Из-за произошедшего недопонимания ей принесли извинения как на месте в магазине, так и позже на прошедшей беседе. За свои покупки обе клиентки заплатили корректную сумму.

Учитывая обратную связь клиентов, при возможности советуем сотрудникам каждого покупателя обслуживать на предпочитаемым ими языке — как на эстонском, русском, так и, к примеру, на английском, финском и немецком. Разумеется, обслуживание на эстонском языке является предпочтительным, и это исходит не только от действующего требования закона, а все-таки потому, что большинство наших клиентов предпочитают говорить на эстонском. Аналогично важны и те клиенты, которые предпочитают обслуживание, к примеру, на английском или русском.

Сегодня в наших магазинах по всей Эстонии работает около 3000 работников, но в то же время свободно около 100 рабочих мест. К сожалению, с каждым днем все сложнее найти новых работников, поскольку в Эстонии недостаточнотех людей, которые хотели бы, умели бы и при этом подходили бы для работы в сфере розничных продаж.

Из пришедших на собеседование по трудоустройству кандидатов к нашей команде присоединяются те, кто владеет эстонским языком по меньшей мере на начальном уровне. К сожалению, практика показывает, что этого навыка не всегда хватает. Особенно в напряженных ситуациях, когда между клиентом и сотрудником могут возникнуть причины, чтобы не найти общий язык.

Для развития наших работников и, в то же время, для предоставления ожидаемого от нас уровня обслуживания наше предприятие проводило и будет в дальнейшем проводить за свой счет различные программы обучения языку, связанные с должностью. В том числе возможность практиковать языки в языковых клубах, а также работать в других областях (например, из Ида-Вирумаа в Сааремаа, фирма оплачивает поездки и проживание). К тому же, осенью мы запустим побуждающий к обучению языка проект, при разработке которого нам помог Таллиннский университет.

Учитывая состояние эстонского рынка труда и перспективы на будущее, мы должны признать, что в ближайшие годы потребность в изучении языка на рабочем месте может увеличиться. Наше предприятие, будучи ответственным и крупнейшим в Эстонии работодателем, уже приняло в этом роль. Однако благодаря попыткам лишь одного нашего предприятия общее положение, к сожалению, не улучшится. Поэтому соответствующие вопросы мы намереваемся поднять также на государственном уровене. К тому же, мы признательны всем людям, которые помогали нашему персоналу понять клиента.

Мы всячески заинтересованы, чтобы нынешняя ситуация разрешилась как можно быстрее. Находясь в отпуске, языковая инспекция обозначила дату конкретного ответа, и исходя из этого мы будем планировать наши действия".