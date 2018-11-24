Касса по безработице заключила соглашения о сотрудничества с предприятиями Яарвамаа

Järva Tarbijate Ühistu является для Кассы по безработице важным партнером, который активно использует услуги Кассы по безработице, принимает участие в инфо-днях и ярмарках труда. Речь идет об ответственном работодателе, который обучает своих работников, предлагает своим работникам современные рабочие инструменты и хорошие мотивационные пакеты. Järva Tarbijate Ühistu сотрудничает также с Центром профобразования Яарвамаа и предлагает возможности прохождения трудовой практики.

SA Koeru Hooldekeskus является старейшим и самым крупным из трех попечительских учреждений, расположенных в Яарвамаа. Касса по безработице длительное время сотрудничает с попечительским учреждением Koeru, которое также принимает участие в мероприятиях: на инфо-днях, ярмарках труда, проводятся курсы и организуются дни открытых дверей. Koeru Hooldekeskus также является партнером Кассы по безработице по оказанию услуг пробного дня, трудовой практики и пособия на выплату заработной платы.

Соглашение о сотрудничестве является хорошим примером того, как частный и публичный сектор могут вместе сделать лучше трудовую жизнь, и подтверждением того, что сотрудничество продолжится. От договора выигрывают обе стороны: Касса по безработице помогает работодателем находить и подготавливать подходящих работников, а также помогает адаптировать рабочие места в соответствие с (особыми) потребностями.