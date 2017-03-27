Касса по безработице три месяца принимала решение по делу женщины с частичной трудоспособностью

Семь лет тому назад страдающей от депрессии женщине была назначена потеря трудоспособности в размере 80 процентов. Делопроизводство было безупречным до той поры, пока работу Департамента социального страхования не переняла Касса по безработице, пишет Maaleht со ссылкой на Õhtuleht.

Поскольку срок назначенной Тулли департаментом частичной трудоспособности истекал 28 февраля, женщина находилась в полном неведении и не знала, что будет дальше, ведь начиная с января степень трудоспособности по закону стала оценивать касса.

Затягивание ведомством принятия решения привело к тому, что женщина потеряла как пособие по безработице, так и пенсию по потере трудоспособности, являвшиеся ее единственным источником дохода.

”На что мне жить, пока они исправляют свои ошибки и оттягивают принятие решения?” — сокрушается женщина.