23.11.2017, 18:20

Касса не оплачивает. За полтора дня борющемуся с последней стадией рака мужчине пожертвовали 50 000 евро

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rus.delfi.ee
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Agu Uudelepp
ELU PARIISIS: Mõnikord on isegi kõndimisega raskusi, sest tasakaal kipub kaduma. Vähemalt on kliima parem kui Eestis.Foto: Karin Kaljuläte

Политический обозреватель и член совета ERR, отец двух маленьких детей Агу Ууделепп (43) около двух лет борется с последней стадией рака легких, но дальнейшее лечение Больничная касса не компенсирует, написал вчера еженедельник Eesti Ekspress.

Сейчас в связи с новой работой его жены Анники и необходимостью из-за болезни проживания в отличных от Эстонии климатических условиях, семья находится в Париже.

В своей публикации издание объявило о сборе средств на лечение Агу и сегодня сообщило, что за полтора дня было пожертвовано около 50 000 евро.

Реквизиты для желающих пожертвовать средства на лечение мужчины:

Пояснение: "Agu raviks"
Получатель: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
● Swedbank: EE212200221059073061
● SEB: EE211010220228917224
● LHV: EE137700771001442514
● Danske: EE133300332166860001
● Luminor: EE591700017003638161

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