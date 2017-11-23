Касса не оплачивает. За полтора дня борющемуся с последней стадией рака мужчине пожертвовали 50 000 евро

Политический обозреватель и член совета ERR, отец двух маленьких детей Агу Ууделепп (43) около двух лет борется с последней стадией рака легких, но дальнейшее лечение Больничная касса не компенсирует, написал вчера еженедельник Eesti Ekspress.
Сейчас в связи с новой работой его жены Анники и необходимостью из-за болезни проживания в отличных от Эстонии климатических условиях, семья находится в Париже.
В своей публикации издание объявило о сборе средств на лечение Агу и сегодня сообщило, что за полтора дня было пожертвовано около 50 000 евро.
Реквизиты для желающих пожертвовать средства на лечение мужчины:
Пояснение: "Agu raviks"
Получатель: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
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