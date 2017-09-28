Касается многих: на какую соцподдержку от государства можно рассчитывать в 2018 году

В 2018 году государство увеличит инвестиции в услуги, поддерживающие благополучие людей, расширит доступность помощи для пожилых с деменцией и клиентов особого попечительства, а также улучшит доступность социальной реабилитации, особого попечительства и вспомогательных средств, сообщает Министерство социальных дел.

”Чтобы люди могли принимать решения о своей жизни, мы должны вкладываться как в снижение нагрузки по уходу, так и в поддержку максимально самостоятельной жизни людей. Это значит, что больший упор будет сделан на помощь в случае необходимости, чтобы человек с особыми потребностями получил правильное вспомогательное средство или услугу поддержки, а близкие не должны были бы при этом прекращать работу, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. — Люди, которые лучше справляются со своей жизнью — основа сильного и устойчивого общества”.

Наиболее важные инвестиции государственного бюджета 2018 г. в социальной сфере:

· Появятся новые услуги для снижения нагрузки по уходу

В следующем году государство вложит в снижение нагрузки по уходу дополнительные 4 миллиона евро и в 2018-2021 гг. в общей сложности 16,4 миллионов евро. В 2018 г. в дополнение к особому попечительству планируется финансировать услугу дневного и недельного ухода за людьми с задержкой психического развития с глубоким комплексным недугом, а также улучшить качество и доступность помощи для пожилых людей с деменцией. Также будет начато развитие системы координации опеки, благодаря которой люди получат компетентные советы по уходу за близкими. Планируется обеспечить дополнительные отпускные дни работающим членам семьи человека с глубоким недугом.

· Улучшится доступность государственных социальных услуг

По сравнению с бюджетом 2017 г. финансирование особого попечительства вырастет на 2,4 миллиона, финансирование вспомогательных средств — на 3,2 миллиона, а финансирование социальной реабилитации — на 1,7 миллиона евро. Рост бюджета содержит как одноразовые дополнительные средства, так и постоянное увеличение бюджета. На эти средства можно упорядочить перечисленные услуги и создать новые места для тех, кому оказывается услуга особого попечительства.

· Регуляция прожиточного пособия станет более гибкой, также вырастет прожиточный минимум

С 1 января 2018 регуляция прожиточного пособия станет более гибкой, чтобы способствовать трудоустройству получателей прожиточного пособия, также у взрослых вырастет прожиточный минимум с 130 до 140 евро в месяц и у детей до 168 евро в месяц. По прогнозу, в результате изменений показатель абсолютной бедности домохозяйств снизится максимально на 2,8%.

· Детское пособие за первого и второго ребенка вырастет до 55 евро в месяц

С 2018 г. детское пособие за первого и второго ребенка в семье вырастет до 55 евро. По сравнению с действующим пособием рост составит пять евро в месяц. Начиная с третьего ребенка пособие составляет 100 евро в месяц для каждого ребенка, а также семья, где воспитывается три ребенка или больше, станет получать действующее с 1 июля этого года пособие для многодетной семьи.

· Поддержка нуждающихся в помощи детей станет эффективнее

Обращение с совершившими правонарушения детьми будет исходить из необходимости в помощи конкретному ребенку, а не реагировать на деяние. Для этого детям будет оказываться социальная реабилитация и услуга соглашения, и при необходимости — круглосуточная поддержка в большем объеме, чем прежде. Со следующего года прекратится деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, на смену которым придет деятельность местного самоуправления по помощи нуждающегося в помощи ребенка. На услуги совершившим правонарушения и нуждающимся в помощи детям предусмотрено 1,3 миллиона евро.

· Обновится организация патроната, чтобы больше способствовать патронату на базе семьи

Организация патроната будет передана местным самоуправлениям. Цель — способствовать определению детей на услугу патроната на базе семьи, предлагая семьям качественную подготовку и опорные услуги. Также будет отрегулирован последующий уход за молодежью, вступающей в самостоятельную жизнь. Для финансирования патроната и последующего ухода в 2018 г. предусмотрено 16,7 миллионов евро. Для повышения качества услуги и развития патроната на базе семьи в следующем году запланированы дополнительные средства в объеме 3,56 миллионов евро из средств Европейского социального фонда.

· Финансируемые из госбюджета зарплаты соцработников вырастут

В 2018 г. зарплаты социальных работников особого попечительства и центра профессиональной реабилитации Астангу вырастут в среднем на 4,5%. Рост зарплат воспитателей патронатного дома в том же объеме отразится на бюджете патроната.

· Местные самоуправления получат средства для выплаты пособия на похороны

Местным самоуправлениям будут выделены средства для покрытия связанных с похоронами расходов из расчета, что в среднем пособие на похороны можно будет выплачивать в объеме 250 евро. Для этих нужд в бюджете 2018 г. предусмотрено порядка 4 миллионов евро. Более подробные условия и порядок для назначения пособия на похороны установят местные самоуправления.

Совокупный бюджет сферы управления министерства социальных дел в 2018 г. составит 4,46 миллиардов евро. Самые крупные статьи бюджета — социальная защита с 1,92 миллиардами евро (в основной массе пенсии) и здравоохранение с 1,38 миллиардами евро. В период 2018-2021 гг. совокупный бюджет сферы управления министерства социальных дел вырастет на 625 миллионов евро.