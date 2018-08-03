КАРТЫ: Субботние состязания по триатлону очень серьезно изменят схему движения по Таллинну. Обязательно изучите!

4 июля в Таллинне впервые пройдут полномасштабные международные соревнования по триатлону — IRONMAN с большим числом спортсменов. Для участия в нем зарегистрировались свыше 1400 человек из более чем 50 стран.

Им предстоит проплыть 3,8 км, проехать на велосипеде 180 км и пробежать 42,2 км. А еще на соревнования приедут более 3 тысяч гостей из-за рубежа.

Масштабные соревнования вносят неизбежные коррективы в организацию движения в городе, в том числе и общественного транспорта, хотя ни одна его линия полностью закрыта не будет. Однако меняются места десятка остановок. Чтобы компенсировать эти неудобства, разрешены остановки по договоренности. Надо учитывать также, что может потребоваться дополнительное время на пересечение трасс соревнований. В районе трасс следует руководствоваться указаниями регулировщиков.

Нормальное движение будет восстанавливаться сразу после прохождения спортсменами дистанции. Информацию можно получать по телефону 53 00 1707 и э-почте liiklus@trismile.ee.

Для сведения участников движения: во время соревнований

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