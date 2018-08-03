03.08.2018, 20:15

КАРТЫ: Субботние состязания по триатлону очень серьезно изменят схему движения по Таллинну. Обязательно изучите!


rus.delfi.ee
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КАРТЫ: Субботние состязания по триатлону очень серьезно изменят схему движения по Таллинну. Обязательно изучите!
Raepress

4 июля в Таллинне впервые пройдут полномасштабные международные соревнования по триатлону — IRONMAN с большим числом спортсменов. Для участия в нем зарегистрировались свыше 1400 человек из более чем 50 стран.

Им предстоит проплыть 3,8 км, проехать на велосипеде 180 км и пробежать 42,2 км. А еще на соревнования приедут более 3 тысяч гостей из-за рубежа.

Масштабные соревнования вносят неизбежные коррективы в организацию движения в городе, в том числе и общественного транспорта, хотя ни одна его линия полностью закрыта не будет. Однако меняются места десятка остановок. Чтобы компенсировать эти неудобства, разрешены остановки по договоренности. Надо учитывать также, что может потребоваться дополнительное время на пересечение трасс соревнований. В районе трасс следует руководствоваться указаниями регулировщиков.

Нормальное движение будет восстанавливаться сразу после прохождения спортсменами дистанции. Информацию можно получать по телефону 53 00 1707 и э-почте liiklus@trismile.ee.

Raepress

Для сведения участников движения: во время соревнований

- круговая развязка в Хааберсти перекрываться не будет, спортсмены проедут по виадуку

- Палдиское шоссе будет закрыто для движения от развязки в Хааберсти до деревни Кийа, а в обратном направлении — открыто для движения от Хааберстиского круга

- объезд Палдиского шоссе рекомендуется по улицам Мустамяэ и Эхитаяте

- улица Сыле перекрываться не будет.

- для движения между портом и центром города рекомендуется использовать улицы Петроолеуми, Йыэ и Ахтри. Необходимая для попадания в порт часть бульвара Мере будет открыта

- Пярнуское шоссе вне города будет открыто для движения, велосипедисты будут переезжать шоссе по виадуку

- бульвар Каарли будет на время соревнований перекрыт

ТОП

- въезд в Старый город и выезд из него — по улице Нунне.

- в основном перекрытие улиц завершится в 17.30
в воскресенье изменения в движении коснутся Пыхья-ТаллиннаКопли с 9 до 12 часов.

- рекомендуется избегать движения по бульвару Пыхья и улице Суур-Раннавярава

- трамвайное движение прерываться не будет

- движение для въезда в Каламая для жителей прерываться не будет — попасть домой и выехать из дому они смогут по улицам Тёэстузе, Копли и Теллискиви.

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