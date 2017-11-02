КАРТЫ: С пятницы меняется организация движения на развязке в Хааберсти

В связи с тем, что поздно вечером пятницы, 3 ноября, открывается для движения транспорта улица Эхитаяте, на развязке в Хааберсти меняется организация движения, сообщает Раэпресс.

Пешеходы уже с раннего утра 3 ноября будут направляться через прилегающий к улице Эхитаяте сквер на новый проход, ведущий к этой улице. Коридор для пешеходов будет огорожен.

Автобусная остановка Хааберсти со стороны города сдвигается с самого утра 3 ноября на 170 метров в сторону центра города.

Улица Эхитаяте откроется для транспорта 3 ноября поздним вечером. Остановка Пяэвалилле возвращается на улицу Эхитаяте ранним утром 4 ноября.

На круговой развязке пока под виадуком оставлен проезд для транспорта, поэтому там еще примерно три недели продолжит действовать ограничение по высоте — 4,1 м. Дополнительные габаритные ворота будут установлены на улице Эхитаяте.

Участников движения, в том числе пешеходов, просят руководствоваться требования временных средств организации движения и учитывать, что из-за ограничений нормальный ритм движения в этом месте нарушен, а потому надо отравляться в путь загодя.